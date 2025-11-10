尾隨8旬嬤到家！ 搶走金鍊變賣4萬元 喝花酒遭活逮

高雄一名84歲獨居老婦人在回家途中被66歲黃姓男子跟蹤至家門口，隨後搶走她脖子上的金項鍊逃逸。（圖／TVBS）

高雄前鎮區9號大白天，居然發生一起尾隨到家門口的搶案，一名84歲的阿嬤，被一名66歲嫌犯假裝要借電話，趁機搶走脖子上的金項鍊，警方獲報，5小時就將人逮捕，當時他典當了4萬元，跑到八大行業消費，被當場活逮。

這起搶案發生在9日中午，地點位於高雄前鎮區的一處巷弄內。84歲的老婦人被黃姓嫌犯一路尾隨到公寓內的家門口，嫌犯假藉要借電話為由想進入老婦人家中。當老婦人猶豫之際，黃姓嫌犯迅速搶走她脖子上的金項鍊後逃離現場。老婦人回過神來追趕時，嫌犯已經消失無蹤。鄰居表示，這樣的事件讓他們感到不安心，如果治安不好，住起來就會擔心。

警方鎖定黃姓男子涉有重嫌，在案發5小時後將黃嫌拘捕到案。（圖／TVBS）

據鄰居透露，這位老婦人平常生活相當活躍，經常參加長青會和社團旅行等活動，也常外出購物，可能因此成為嫌犯的目標。前鎮警分局偵查隊長陳正威表示，警方鎖定黃姓男子有重大嫌疑，循線持高雄地檢署核發的拘票，在案發5小時後將黃嫌拘捕到案。

警方調查發現，這名66歲的黃姓嫌犯無業且居無定所，有搶案前科，近年來還犯下多起竊盜罪。此次犯案後，他立即將老婦人的金項鍊拿到當鋪典當，獲得約4萬元現金，隨後前往聲色場所消費。警方逮捕他時，身上只剩下2萬多元。由於本次犯下強盜罪，黃姓嫌犯將面臨至少5年以上的刑期，短暫的快樂換來的是長期的牢獄之災。

