尿不出來以為攝護腺惹禍！醫超音波一照：半顆膀胱全是腫瘤

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一名70歲男性因完全無法排尿緊急就診，經超音波檢查後，發現其膀胱近半面積遭腫瘤覆蓋，雙側腎臟同步出現中度腎水腫，腎功能僅剩正常水準的一半，血色素更低至6.0 g/dL。

一名70歲男性因完全無法排尿緊急就診，經超音波檢查後，發現其膀胱近半面積遭腫瘤覆蓋。（示意圖／AI生成圖）

泌尿科醫師張美玉在臉書粉專描述，該名男性捂著小腹、面容痛苦地走進診間，表示已完全排不出尿，在其他候診患者同意讓他優先後，隨即為其進行超音波檢查。結果令她幾乎昏倒——膀胱將近一半被腫瘤占滿，腫瘤更壓迫兩側輸尿管開口，導致雙腎出現中度腎水腫，腎臟功能僅餘原本的一半，院方隨即安排住院並進行手術。

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就男子的整體狀況，張美玉進一步說明，患者近期解尿困難日益加劇，並伴隨疲勞虛弱，卻始終未有血尿症狀，因此誤判為攝護腺肥大而未積極求診。血液檢查顯示其血色素僅6.0 g/dL，遠低於男性正常範圍13.0至18.0 g/dL，病情之嚴重遠超預期。

另一起案例同樣令人警惕。一名未滿50歲的男性，近3個月來間歇性出現肉眼可見的血尿，輾轉在多家醫院就診，均被判斷為泌尿道結石並建議持續追蹤。張美玉在其再度出現血尿後為其複診，超音波顯示腎臟既無水腫亦無結石，電腦斷層進一步確認膀胱內存在一顆約2公分的腫瘤，且疑似已侵入肌肉層，院方立即安排住院接受雷射腫瘤刮除手術。

張美玉強調，血尿是不可輕忽的重要警訊，切勿將其歸因於中暑或過度疲勞。（示意圖／AI生成圖）

張美玉強調，血尿是不可輕忽的重要警訊，切勿將其歸因於中暑或過度疲勞。她指出，許多人曾有一次血尿經驗，但因出血迅速停止便未加理會，待下次再出現血尿往往已是半年乃至一年後，屆時確診時病情多半已趨嚴重。

台灣癌症基金會亦指出，膀胱癌為台灣泌尿系統中常見的惡性腫瘤，最典型的早期警訊為無痛性血尿，且血尿多呈間歇性發作。其他常見症狀包括頻尿、每次尿量少卻頻繁有尿急感、排尿疼痛，以及反覆發生的泌尿道感染。一旦進入中後期，癌細胞發生轉移後，患者可能出現下背痛、腰痛及下肢水腫等症狀，不可輕忽任何早期徵兆。

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