12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
「尿不順」竟是攝護腺癌警訊！新式切片一針精準揪出病灶
兩位來自雲林、年逾七旬的農民，因泌尿系統不適輾轉轉診至彰基醫學中心，分別透過新式影像導引融合切片確診攝護腺癌，其中一人完成海福刀治療後恢復良好，已重返農務。
彰基泌尿外科陳俊吉主任指出，根據衛福部最新統計，攝護腺癌已位居台灣男性癌症死因第四名。彰化、南投與雲林一帶務農或從事勞力工作的長輩，往往因「怕痛、怕麻煩、怕耽誤農忙」而抗拒就醫，不少人拖到骨痛無法行走才求診，卻已是癌症晚期。
為此，彰基承接「健康台灣深耕計畫」，建構「攝護腺癌綠色通道」。偏鄉民眾可先在住家附近的體系分院或合作醫院完成初步PSA抽血篩檢，一旦指數異常，即可透過雙向轉診制度快速轉至總院接受進一步診療，免去反覆奔波之苦。陳俊吉主任也呼籲在外子女多留意父親排尿狀況，善用在地醫療資源及早篩檢。
收治兩位患者的林奇柏醫師說明，傳統切片採系統性多點取樣，常需切片十餘針，仍可能因未取樣到病灶而出現偽陰性，導致患者須重複檢查。新式影像導引融合切片結合磁振造影（MRI）與即時超音波影像，可精準鎖定疑似病灶進行標靶取樣，針對位於攝護腺頂端及前端的病灶，偵測率最多可提升4至5倍。此外，新式切片多採會陰途徑，相較傳統經直腸方式可大幅降低感染風險，術後恢復快，對高齡或合併慢性病患者尤為合適。
林奇柏醫師表示，攝護腺癌治療依癌症期別、腫瘤位置及患者整體健康狀況進行個別化評估，選項涵蓋密切追蹤、手術、放射線治療、海福刀及藥物治療等。海福刀透過特殊探頭經直腸進入，以高能量超音波精準聚焦腫瘤產生高溫破壞癌細胞，無需開刀、出血少、恢復快。
本次案例中接受海福刀治療的患者，術後住院天數短，已順利回歸日常生活與農務。林奇柏醫師提醒，出現排尿困難、頻尿或夜尿增加，或具攝護腺癌家族病史者，應定期接受PSA檢查，必要時安排影像導引切片，以利早期發現與治療。
更多中天新聞網報導
台中警界出事！員警「派出所內喉嚨中彈、貫穿天靈蓋」命危
hito流行音樂獎卡司公布！張震嶽、蘇慧倫等人氣樂團都來了
中南部水情告急！9座水庫蓄水率跌破5成 週末降雨有望紓解
其他人也在看
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
61歲女「腦中扯出8cm大活蟲」！他爆「牙痛曾做1事」網嚇瘋
國際中心／綜合報導中國一名61歲婦人麗姨（化名）長期出現畏寒、手腳麻木與抽搐等症狀，多次就醫卻先後被診斷為腦梗、膠質瘤甚至腦轉移瘤，病情反覆推翻，直到醫師透過影像檢查發現腦內病灶位置異常移動，最終經開顱手術取出一條長達8公分的活體寄生蟲，離奇案例曝光引發關注。
不碰酒、肥肉！58歲婦罹「重度脂肪肝」 營養師揪1地雷：常被誤以為養生
若出現重度脂肪肝，元凶未必是酒精或肥肉。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人不僅滴酒不沾，也避免肥肉與油炸物，健檢卻被診斷為「重度脂肪肝」。進一步了解發現，她每天早上都會喝一杯柳丁汁，去除纖維後的果汁幾乎只剩液態果糖，短時間大量進入肝臟，當負荷過重，便會轉化為三酸甘油酯，囤積於肝臟，形成脂肪肝。
學生吃常見早餐出人命 營養師示警兇猛細菌：6至72小時發病
過去曾發生學生食用法式吐司感染沙門氏桿菌，最終未就醫不幸身亡。營養師李婉萍發文指出，沙門氏桿菌可能存在於生蛋白、生蛋黃，或是生肉等食物中，感染後通常6至72小時發病，常見症狀為腹瀉、嘔吐，幼童或免疫不佳者可能引發敗血症。而沙門氏桿菌雖然兇猛，但牠耐熱性較低，在60度加熱20分鐘即可消滅，建議大家確保食物徹底煮熟。
比日本高2倍！台人易得帕金森氏症 研究揭元兇：吃「3類食物」抗老護腦
研究發現，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍，研判與飲食西化有關。食安專家韋恩提到，台灣近30年飲食高度西化，偏向高脂、精緻化，導致腸道缺乏好菌，且透過腸腦軸途徑，使大腦發炎、退化，若想護腦、抗老，建議多攝取膳食纖維，如葉菜、牛蒡、山藥等，還有適量發酵食品，並少吃飽和脂肪。
香蕉怎麼吃最健康？空腹、飯後差別一次看懂
30秒看重點香蕉富含鉀、鎂與膳食纖維，有助腸道蠕動與情緒穩定。一般人飯前或飯後吃差異不大，但腸胃較弱者建議避免飯後食用，以免脹氣。腎臟病或高血鉀者應限量攝取。香蕉熱量不低，應納入每日總熱量計算，適量食用才能兼顧健康與體重控制。 常會有人問香蕉是飯前吃比較好？還是飯後呢？香蕉、芭蕉含有大量的鎂，空腹吃太多，會使血液中的鎂含量升高，造成血液中鎂與鈣的比例失調，反而會對心血管產生抑制作用，有礙健康。 至於飯前或飯後吃呢？這說法各有不同的看法，腸胃科醫師認為，若腸胃功能正常，飯前或飯後吃香蕉並沒有太大的關係，但如果腸胃功能不好，最好不要飯後吃，避免香蕉果糖與胃酸起作用發酵，容易腹脹，建議可以餐與餐中間吃，就可以降低這方面的困擾，對糖尿病有來說，也可避免一餐吃進大量的碳水化合物，對血糖控制較好。 腎臟疾病血鉀過高者，不宜多吃香蕉含有豐富的鉀，很多人吃香蕉是想多攝取一些鉀，而人體一天要攝取多少的鉀才足夠?衛福部訂定的「國人每日營養素建議攝取量表」， 無訂出鉀的建議攝取量。美國建議鉀的攝取量4700毫克，據調查國內無論是男性或是女性，一天鉀的攝取量約2500毫克，普遍有不足的現象 主要是因為攝取蔬果
每週吃3次「國民美食」！40歲女胃硬如皮革 醫嘆：開刀也救不回...出現3徵兆快就診
愛吃香腸、燒烤的民眾要當心了！一名40多歲女性平時極度熱愛香腸，每週至少吃3條以上，2年前檢查出胃潰瘍卻未戒口，直到近期藥物失效、一吃就脹，就醫才驚覺已罹患極為棘手的「皮革胃」胃癌。外科醫師開刀後發現，腫瘤早已擴散至大腸及腸繫膜，無奈感嘆這種情形通常預後都不佳。
吃山藥會增加乳癌風險？醫精準解答：「這4件事」真會傷身
乳癌為我國女性發生率第一位的癌症，許多女性擔心山藥含荷爾蒙，恐增加乳癌的風險或惡化，對此，醫師劉博仁表示，山藥本身不含雌激素，因此民眾不會因為山藥而被刺激乳房腫瘤或子宮肌瘤。「真正影響腫瘤與健康的，往往不是單一食物，而是整體的飲食、壓力、睡眠與環境。」
她狂咳、喉嚨痛「不是感冒」！醫一看喊「心肌梗塞」急警告7大警訊
生活中心／綜合報導一名婦女日前因咳嗽、喉嚨不適前往 振興醫院 急診就醫，原以為只是普通感冒，未料醫護人員警覺性高，安排心電圖檢查後竟發現是致命的急性心肌梗塞，緊急送往心導管室治療才成功挽回一命，也讓醫師提醒，喉嚨痛未必只是小病，恐是心臟發出的警訊。
32歲男天天手搖飲 忽略「2症狀」二個月竟已糖尿病！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 作息亂加上手搖飲成日常，糖尿病年輕人也中招！奇美醫院就收治一名32歲科技廠作業員，身高170公分、體重85公斤的他，無重大慢性疾病史，由於工作性質，三餐時間不固定，加上每天都會喝含糖飲料，缺乏運動習慣，近2個月來，常感口渴且排尿次數明顯增加，但沒放在心上，直到公司健康檢查發現血糖異常，進一步就醫確診為第二型糖尿病。醫...
不是鮭魚、鯖魚！「這款魚」防失智、護心血管：一小片抵2顆魚油
魚類有益健康，一般多提到鮭魚、鯖魚，營養師楊斯涵表示，鰻魚是營養高CP值的美味食物，不僅含有比雞腿更高含量的蛋白質，還富含Omega-3，可保護心血管、改善乾眼症與預防失智，吃一小片鰻魚肉，可抵2顆魚油，能保護大腦、防肌少症，降低失智風險。
沒減重卻逆轉「前期糖尿病」 醫曝原因：1／4的人成功了
被診斷出「前期糖尿病」一定要減重才有救嗎？復健科醫師王思恒分享一項長達10年的歐洲研究發現，在成功逆轉血糖的前期糖尿病患者中，竟有四分之一的人並未明顯減重，關鍵不在於脂肪的「量」，而在於脂肪的「位置」。
驚！帕金森氏症發病率「台灣高出日本2倍」 研究揭關鍵
一項日本跨國研究揭露，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍。食安專家韋恩在部落格「韋恩的食農生活」引述該研究指出，儘管台日兩國地理位置相近、遺傳背景相似，但飲食結構差異導致腸道菌相組成大相逕庭，進而影響神經系統健康。
清淡外食搭燙青菜！病患回診「腎功能惡化」 醫曝主因…3傳統小吃上榜
【緯來新聞網】常見的外食，可能對腎臟有害。一名中年男子，患有高血壓及慢性腎衰竭，飲食相當自律，不碰炸
喉嚨痛以為感冒竟是心肌梗塞！醫警告：7大轉移痛要當心
一名婦女因咳嗽與喉嚨不適至振興醫院急診室求診，原本自認只是普通感冒，未料醫護人員高度警覺，立即安排心電圖檢查，竟確診為足以致命的急性心肌梗塞，經緊急心導管治療才從死亡邊緣搶救回來。 醫師提醒，心肌梗塞的7大轉移痛要格外當心，一不小心就錯過黃金治療時機。
豆漿喝錯「反變胖、傷腎」 營養師揭3NG行為
無糖豆漿近年被不少人視為減重與增肌的健康飲品，不過營養師夏子雯提醒，飲用應避免三大NG行為，包括勿當水喝、務必選無糖，以及豆漿鈣含量低，非補鈣首選，應攝取鮮奶、優格、深綠色蔬菜等。正確飲用無糖豆漿，才能發揮其健康效益。
陳妍希「啪一聲」腳筋斷了！3警訊痛到不能走 關鍵防護必做1事
以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅的陳妍希，近期新作再掀話題，卻傳出自主訓練發生右腳跟腱斷裂及手術。醫師指出，這類傷害多因暖身不足或運動過猛，需要手術與復健；預防跟腱斷裂，在運動前務必要做好暖身。
豆漿3喝法超NG！當水喝恐傷腎「一天上限」曝光
生活中心／駱瑩倫報導豆漿可說是台灣最具代表性的「國民飲品」之一，從早餐店到家裡餐桌都隨處可見，不僅價格親民，也因富含植物性蛋白與多種營養成分，長期被視為健康飲食的重要選項，很多人甚至把它當成養生萬靈丹：想補蛋白質？喝豆漿！想減肥？喝豆漿！肚子餓？還是喝豆漿！不過營養師要幫大家踩個煞車：豆漿雖好，但真的不是「喝越多越健康」。
58歲男「自認健康飲食」 愛吃「3物」腎快速惡化：燙青菜也中
腎臟是重要的解毒器官。醫師洪永祥表示，腎臟最怕高鈉食物，而外食族常誤觸地雷食物。一名58歲男子是高血壓慢性腎衰竭第三期，自認「自律型健康飲食者」，不吃炸物、不喝含糖飲，但吃傳統小吃，如牛肉麵、麵線、燙青菜，在3個月內腎功能快速惡化，血壓也飆高。洪永祥表示，原因就在「吃太鹹卻不自知」。