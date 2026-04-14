「尿不順」竟是攝護腺癌警訊！新式切片一針精準揪出病灶

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兩位來自雲林、年逾七旬的農民，因泌尿系統不適輾轉轉診至彰基醫學中心，分別透過新式影像導引融合切片確診攝護腺癌，其中一人完成海福刀治療後恢復良好，已重返農務。

陳俊吉主任表示，彰基整合分院與總院資源，推動無縫轉診，並承接健康台灣深耕計畫，攜手埔基強化偏鄉攝護腺癌照護。（圖／彰化基督教醫院）

彰基泌尿外科陳俊吉主任指出，根據衛福部最新統計，攝護腺癌已位居台灣男性癌症死因第四名。彰化、南投與雲林一帶務農或從事勞力工作的長輩，往往因「怕痛、怕麻煩、怕耽誤農忙」而抗拒就醫，不少人拖到骨痛無法行走才求診，卻已是癌症晚期。

為此，彰基承接「健康台灣深耕計畫」，建構「攝護腺癌綠色通道」。偏鄉民眾可先在住家附近的體系分院或合作醫院完成初步PSA抽血篩檢，一旦指數異常，即可透過雙向轉診制度快速轉至總院接受進一步診療，免去反覆奔波之苦。陳俊吉主任也呼籲在外子女多留意父親排尿狀況，善用在地醫療資源及早篩檢。

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收治兩位患者的林奇柏醫師說明，傳統切片採系統性多點取樣，常需切片十餘針，仍可能因未取樣到病灶而出現偽陰性，導致患者須重複檢查。新式影像導引融合切片結合磁振造影（MRI）與即時超音波影像，可精準鎖定疑似病灶進行標靶取樣，針對位於攝護腺頂端及前端的病灶，偵測率最多可提升4至5倍。此外，新式切片多採會陰途徑，相較傳統經直腸方式可大幅降低感染風險，術後恢復快，對高齡或合併慢性病患者尤為合適。

「傳統切片與影像導引融合切片」比較表。（圖／彰化基督教醫院）

林奇柏醫師表示，攝護腺癌治療依癌症期別、腫瘤位置及患者整體健康狀況進行個別化評估，選項涵蓋密切追蹤、手術、放射線治療、海福刀及藥物治療等。海福刀透過特殊探頭經直腸進入，以高能量超音波精準聚焦腫瘤產生高溫破壞癌細胞，無需開刀、出血少、恢復快。

本次案例中接受海福刀治療的患者，術後住院天數短，已順利回歸日常生活與農務。林奇柏醫師提醒，出現排尿困難、頻尿或夜尿增加，或具攝護腺癌家族病史者，應定期接受PSA檢查，必要時安排影像導引切片，以利早期發現與治療。

林奇柏醫師說明，「影像導引融合切片」從會陰處進行取樣，感染低、安全性高，恢復快、影響小，適合高齡及慢性病患者。（圖／彰化基督教醫院）

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