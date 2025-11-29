尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手術，才徹底擺脫困擾。

良性攝護腺肥大（良性前列腺肥大）是中老年男性中常見的疾病，尤其50歲男性當中，超過一半以上有此困擾，發生率更隨年齡增加而上升。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，根據歐洲泌尿學會指引，良性攝護腺肥大的下泌尿道症狀治療應採取循序漸進的方式。初期建議採用保守治療，包括飲食與生活習慣的調整，如減少咖啡、酒精攝取及避免睡前大量喝水，約有79%的下泌尿道症狀病人在五年內症狀可保持穩定。

若症狀未能有效改善，醫師會依攝護腺體積大小與症狀嚴重度進行個別化選擇，可能使用單一藥物或藥物組合，必要時再考慮手術。

林才揚說，對於出現尿滯留、反覆性泌尿道感染、膀胱結石、反覆大量血尿、腎功能不全或溢流性尿失禁者，手術治療通常被視為有效的選項。然而，藥物與手術治療都可能帶來副作用，尤其是在射精與性功能方面，對病人生活品質造成二次打擊，因此，治療選擇必須仔細考量病人的症狀、身體狀況與相關風險。

林才揚提醒，民眾若出現頻尿、夜尿或排尿困難等攝護腺肥大症狀，應盡早就醫，由專業醫師依個別狀況提供最適合的治療建議。同時，男性更應養成習慣，定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防並掌握最佳治療時機。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

