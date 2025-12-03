曾演出《風水世家》、《好運來》等人氣八點檔的男星日前在社群透露，9月時發現小便的顏色出現異狀，加上總覺得體內悶燒、連走路都虛弱得快跌倒，於是決定就醫檢查，結果一查竟發現肝指數、黃疸指數飆高，最後甚至引發敗血症，前後一共收到三次病危通知。

所幸接受治療後，洪毛目前的各項指數皆恢復正常，也已回到普通病房觀察，而洪毛也對劇組和工作團隊表達歉意，希望以自己的經驗為例，提醒粉絲好友們「能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查」。

廣告 廣告

尿液顏色改變、肝指數飆到8千！5個症狀當心肝膽出問題

當時洪毛的肝指數飆破8,000且併發膽囊炎，就連黃疸指數都高達21，直接被送進加護病房，後來轉院後更發現有敗血症的狀況，而洪毛也透過經紀公司表示，自己長時間熬夜、飲食不規律，可以說這場病完全是自己造成的，「或許身體早就發出警訊，但我都忽略了。」

如果長時間作息混亂、暴飲暴食，很可能會對肝膽增加負擔，而肝臟跟膽囊的關係密切，一旦其中一方受損、就會互相影響，造成疲勞、腹痛、食慾不振等症狀。如果發現自己出現5種症狀，就要提高警覺，很可能是你的肝、膽再跟你求救了！

疲勞。

皮膚、眼白和舌頭因黃疸發黃。

尿液顏色變深，多半呈茶色或深黃色。

右上腹部疼痛。

食慾不振。

守護肝膽健康從「吃」做起！3大類食材顧肝養膽

想要兼顧肝臟和膽囊的健康，除了維持作息與三餐正常外，飲食的內容也大有學問！若能多吃十字花科蔬菜、豆類或含Omega-3的食材，有機會養出負擔低的肝臟、降低膽囊發炎、結石的機會。

十字花科蔬菜 花椰菜、青江菜、高麗菜、甘藍菜等十字花科蔬菜，能夠加強肝臟的排毒功能，還可以結合膽酸、減少腸道回收膽酸，奇美醫院的衛教文章指出，當膽酸被排泄掉後，肝臟會利用血液中的膽固醇再製造新的膽酸，降低膽固醇含量和膽結石的發生率。 Omega-3 適量攝取Omega-3可以提升好膽固醇濃度、抗發炎，有助於降低肝臟脂肪、三酸甘油酯、預防膽結石形成。常見食材包括鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類，以及奇亞籽、亞麻仁籽、核桃等堅果種子類。 豆類 豆類含有豐富的纖維質，又是低脂、優質蛋白質的選擇，營養師程涵宇曾在臉書撰文說明，像是黃豆、黑豆鷹嘴豆等豆類，若能搭配低熱量飲食，有助於幫助降低肝指數GOT。而豆類也有助於減輕膽囊負擔。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

家裡這幾瓶油竟在餵養乳癌細胞！營養師教4對策別再助長腫瘤生長 夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌





原文引自：尿尿顏色怪怪！男星險爆肝三度病危，忽略5警訊小心肝膽全壞