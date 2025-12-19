尿尿「啤酒泡沫」以為是腎病！檢查竟有「小蝌蚪」

生活中心／李明融報導

早起排尿時，你是否曾留意過尿液狀態？泌尿科醫師蘇信豪近日分享，一名40歲男子因晨尿出現宛如「啤酒泡沫」般的濃密泡泡，擔心腎臟出問題而就醫。沒想到檢查結果並非腎臟病變，而是在尿液中驚見「小蝌蚪」，意外揭開男子患有糖尿病且引發「逆行性射精」的真相。醫師提醒，若尿液泡沫超過10分鐘未消散，應警惕可能是腎絲球受損或其他代謝問題。

蘇信豪提醒，觀察早上第一泡尿留意身體健康狀況。（圖／翻攝自蘇信豪臉書）蘇信豪醫師在臉書發文表示，該名男病患因晨尿泡沫異常濃密，上網搜尋後深怕是蛋白尿或腎衰竭病徵，嚇得趕緊求助。驗尿結果確實發現異常，但並非嚴重的蛋白尿，「而是在尿液中發現了『精蟲』！同時，尿糖指數也呈現1+」。經詢問後得知，病患睡前曾有過「DIY行為」，隨即檢測其血糖，數值竟高達250mg/dL（正常人空腹血糖應在100mg/dL以內）。

長期高血糖若未妥善控制，會造成膀胱頸括約肌神經受損，導致收縮功能失調，引起「逆行性射精」。（示意圖／民視新聞網）

蘇信豪解釋，長期高血糖若未妥善控制，會造成膀胱頸括約肌神經受損，導致收縮功能失調，引起「逆行性射精」。當射精時原本應該關閉的膀胱頸無法關緊，導致精液沒有向前射出，反而向後流入膀胱。到了隔天清晨排尿時，精液混合尿液排出，因蛋白質含量高，便產生了大量、濃密的泡沫。醫師最後提醒，若尿後發現泡泡先別慌，可先多喝水觀察尿色是否變淡，並留意泡泡能否在3至5分鐘內消失。「如果泡沫像『啤酒泡沫』一樣經久不散，或合併有水腫、疲倦、體重異常變化，請務必尋求專業醫師協助。」透過簡單的尿液檢查，就能早期發現問題並及早治療。













原文出處：男一早尿尿「啤酒泡沫」以為是腎病！檢查竟發現「小蝌蚪」醫揭背後警訊

