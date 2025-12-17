「尿布獼猴」現身三重！人為飼養將重罰25萬

▲ 民眾在新北市三重街頭，驚見一隻包著尿布的他台灣獼猴。（圖／翻攝自臉書粉專「我是三重人 We Are Here」）

[NOWnews今日新聞] 近日有民眾在新北市三重街頭，驚見一隻台灣獼猴坐在機車座墊上，令人訝異的是，他還包著尿布、胸前綁著寵物牽繩，警方或八後帶回安置，再由新北市動物保護防疫處接手，後續將展開健康評估及追查來源，若私自飼養屬實，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

經新北市動保處人員確認，該獼猴身穿尿布、明顯為人工飼養，已將其帶回妥善安置，並展開後續健康評估及來源追查。

▲ 民眾在新北市三重街頭，驚見一隻包著尿布的他台灣獼猴。（圖／翻攝自臉書粉專「我是三重人 We Are Here」）

依《動物保護法》規定，台灣獼猴自2021年10月起已列為禁止飼養動物，僅限學術研究、救傷收容等特定用途，且須合法申請登記。私自飼養者，最高可處新台幣25萬元罰鍰，動保處與專家也提醒，台灣獼猴容易感染「疱疹B病毒」，屬人畜共通傳染病，人類若遭抓咬或接觸體液，恐有致命風險，不建議作為寵物飼養。

廣告 廣告

新北市動保處表示，將持續追查實際飼主，依法裁罰，並呼籲民眾若掌握相關線索，可撥打1999市民服務專線通報，共同維護公共安全與動物權益。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

路上遇野生台灣獼猴怎麼辦！防止人猴衝突 動保處給「5大原則」

81隻獼猴被盜獵集團活捉準備賣到柬埔寨 泰國破獲走私全數救回

泰國老翁家中遭野生獼猴狠咬致死 全身傷痕累累警示當地人心惶惶