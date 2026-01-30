尿布線上銷量近6成 酷澎以物流與服務搶攻母嬰市場

酷澎在台灣母嬰日常用品市場持續擴展業務規模。（圖／酷澎）

酷澎以彈性配送與即時客服，滿足育兒家庭多元的線上購物需求。（圖／酷澎）

隨著台灣消費者購物行為持續轉向線上，網購已逐漸成為日常生活的重要一環。根據數位發展部統計，約有69.3％的網路使用者在1年內曾進行網路購物，其中也包含尿布、濕紙巾等高頻率使用、不可中斷的育兒日常用品。對育兒家庭而言，如何在忙碌生活中穩定補齊所需物資，成為選擇購物通路時的重要考量。

母嬰用品市場的線上化趨勢亦日益明顯。市場調查指出，近9成的育兒家庭1年內曾透過網路購買母嬰用品，尿布品類尤為顯著。由於整箱購買便利、價格資訊透明，線上通路已成為尿布主要銷售管道之一，線上銷量占比接近6成。對新世代育兒家庭來說，配送效率、到貨穩定度以及售後服務品質，往往比單純價格更具影響力。

在此趨勢下，酷澎深化台灣母嬰用品市場布局，透過品牌合作基礎與物流服務，滿足育兒家庭的實際需求。酷澎所提供的「火箭速配」服務，最快隔天到貨，協助家長因應臨時補貨需求，減少因用品不足而產生的生活壓力，讓育兒日常能維持相對穩定的節奏。

酷澎提供彈性到貨日及24小時真人客服，回應新世代家庭零碎化生活節奏。（圖／酷澎）

除了配送效率，彈性的退貨機制也是母嬰用品選購時的重要環節。由於寶寶成長速度快、個別差異大，尿布尺寸或用品是否合適，往往需實際使用後才能確認。酷澎為WOW會員提供30天免費退貨服務，讓家長在嘗試新品牌或不同規格產品時，能更安心依照孩子實際狀況調整選擇，也降低首次嘗試的心理門檻。

家中育有2歲幼兒、從事服務業工作的于先生分享，由於工作採輪班制，上下班時間不固定，日常可運用的時間相當零碎，因此線上購物成為他主要的採購方式。他表示，能否在空檔時間快速完成下單、即時處理訂單或售後問題，是選擇平台的重要因素。酷澎提供24小時真人客服，無論透過線上文字或電話皆可聯繫，讓他在繁忙作息中，仍能順利完成尿布等母嬰用品的補貨。

于先生也提到，酷澎近期在配送安排上提供更彈性的選項，最長可提前7天選擇到貨日期，讓輪班家庭能依照班表規劃收貨時間，並與家人事先協調。配送進度透明可查，降低等待過程中的不確定感。

酷澎持續擴張育兒選品與本土和國際品牌合作，含括不同年齡層與日常生活需求（圖／酷澎）

隨著育兒需求逐步擴大，酷澎母嬰選品也從尿布、奶粉，延伸至副食品、餐具及分齡教玩具，逐步涵蓋不同成長階段的使用情境，反映母嬰用品線上採購正從單一商品補貨，轉向更整合的生活補給型態。

