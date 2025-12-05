尿急別刷卡進站！北捷「臨時通行票」免費借廁所

台北捷運官網曾宣導，民眾若有借用站內付費區廁所、通行付費區通道或使用站內商業設備等臨時需求，可向詢問處站務人員索取免費的「臨時通行票」，但該票券不能用於搭乘捷運。這項服務近日因一名民眾的分享意外引發討論，許多人直呼第一次知道有這種服務。

台北捷運表示，若有如廁需求 可以向站務人員索取「臨時通行票」。（圖／翻攝台北捷運臉書）

一名非台北人的民眾在社群平台Threads發文透露，某次因尿急到捷運站，發現廁所位於站內付費區，於是刷卡進入使用。用完後他找站務人員表示要人工出站，卻被對方提醒下次可以先找他們拿「廁所票」。該名民眾忍不住感慨表示，「只剩我不知道嗎？」 該則貼文引發網友熱烈回應。

廣告 廣告

有網友說明，「你直接刷卡不就要付費嗎？單純只想借廁所可以去跟他們說，這樣反而人家還要幫你調整悠遊卡再讓你出去，不是多一份工嗎」。另有網友分享經驗，「記得台鐵也有類似廁所票，在新竹站使用過」。 也有網友解釋製作通行票的原因，「悠遊卡扣0元更改進出碼要寫入原因，後台會稽查。然後還要開公務門供民眾出站，確認民眾出站後，公務門是否關妥。 製作通行票比較快，且由閘門電腦管控進出時間、是否跨站等」。更有網友表示，「原來還有廁所票，我以前都花二十元，長知識了」。

新北捷運曾針對此問題表示，可以向站務人員索取「臨時通行票」，持票卡感應閘門進站，上完廁所後再將票卡投入閘門即可出站，不須特別將票卡還給站務人員。不過，須特別注意臨時通行票僅限時「15分鐘」，且只能在同一站進出，所以民眾並不能持票卡搭車。

延伸閱讀

「救心神藥」使用不當反傷身！藥師：吃錯更危險

Omega-6含量高恐刺激癌細胞！芝麻油、沙拉油上榜

「強制評鑑」改「輔導認證」衛福部讓步？ 台大院長：至少是個開始！