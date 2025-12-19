尿檢全陰性大翻盤！黃明志PO文喊冤 謝侑芯閨密「貼文底下留1句話」再掀疑雲

黃明志（左）哀嘆人生谷底仍遭謝薇安（右）質疑。（翻攝自臉書/Namewee 黃明志、謝薇安 - Vivian）

馬來西亞歌手黃明志近日捲入「護理系女神」台灣網紅謝侑芯命案風波，一度傳出尿檢呈現4種毒品反應、與死者關係匪淺等消息，形象重創。未料案情昨（18日）出現重大逆轉，最新驗尿結果「全數陰性」，讓黃明志今（19日）親自發文喊冤、感嘆人生跌到谷底。不過，謝侑芯生前閨密「最強奶媽」謝薇安卻在貼文底下公開質疑，掀起新一波論戰。

為何捲入謝侑芯命案？ 「人生最低谷」黃明志發聲

黃明志今臉書發文吐露近況，坦言近期堪稱人生最低潮：「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也被異樣眼光看待……我已經很久很久沒出門了。」

黃明志形容，正值年底雨季，看著窗外大雨，心情低落到谷底，並附上自己的歌曲〈大雨〉，字裡行間流露無奈與壓力，引來不少粉絲心疼。

尿檢「全陰性」？ 黃明志：法庭傳來好消息

黃明志進一步透露，昨收到來自法庭的好消息，尿液檢驗結果與先前流言完全不同，「過幾天就要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣🙏🏾。」

黃明志也特別感謝這段時間願意為他說話、力挺他的朋友與網友，貼文底下湧入大量留言替他加油打氣，直呼「雨過天青」「終於還你清白」。

尿檢陽性變陰性正常嗎？ 謝侑芯閨密留言一句話掀波瀾

然而，就在輿論風向逐漸轉向力挺黃明志之際，謝侑芯生前閨密、有「最強奶媽」封號的謝薇安，卻在黃明志貼文底下逆風留言：「我認真的想知道..為什麼一開始你進去的時候尿是陽性？現在卻變成陰性？」

短短一句話，立刻引爆討論，網友分成兩派，有人批評謝薇安：「你就是那種落井下石 蹭流量的人」「法律看的是證據，不是看誰的質疑比較大聲」然而也有人認同謝薇安的疑問，認為「關鍵過程有必要說清楚」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

