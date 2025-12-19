尿檢呈陰性大逆轉！黃明志捲命案工作全沒 發聲苦嘆： 人生最低谷

馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣謝侑芯的猝死案備受關注，不過根據馬來西亞媒體報導，他的最新驗尿報告顯示為陰性，整起案件恐出現大逆轉。而他19日在社群平台上吐露連日來的心聲，坦言正身處人生中最低谷的階段。

馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣謝侑芯的猝死案備受關注。（圖／翻攝FB Namewee 黃明志）

黃明志19日在facebook上分享4年前推出的歌曲〈大雨〉MV，無奈寫下，「近期應該是我人生中的最低谷了，工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待。」

不僅如此，黃明志坦言，自己已經很久沒出門，「年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情...」字句中流露出百般無奈的心聲。

黃明志最新毒品尿檢呈陰性，無奈吐心聲。（圖／翻攝FB Namewee 黃明志）

黃明志也提到，昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭，「希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」

回顧整起事件，由於在謝侑芯猝死後，黃明志在房間被發現身上疑似持有毒品，被檢方以持毒及吸毒兩罪名提起公訴。不過據《中國報》報導，案件18日在吉隆坡法庭開庭，黃明志律師鄭清豐透露，檢方已收到最新的驗尿報告，結果顯示他的毒品反應呈陰性。他隨即向法官申請將案件安排於22日再次開庭，已獲批准，也讓外界更加關注後續案件的進展。

