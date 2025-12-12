尿液出現血絲別輕忽！10%與腫瘤有關 無痛恐是膀胱癌

血尿是指尿液中出現紅血球，可能以肉眼可見或僅在顯微鏡下檢測到。呂謹亨醫師指出，這種情況可能是多種泌尿系統疾病的徵兆，其中約10%的血尿病例與腫瘤相關。

泌尿科醫師呂謹亨表示，血尿的常見病因包括泌尿道結石、泌尿道感染、腫瘤、外傷及血管病變。其中泌尿道結石如腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石，是血尿的主要原因之一，約佔24%的病例。泌尿道感染如膀胱炎等，占血尿病例的23.9%。腫瘤包括攝護腺癌、膀胱癌、輸尿管癌、腎臟癌、泌尿道上皮細胞癌等，約佔10%的血尿病例。

呂謹亨說明，血尿症狀可依出血位置分類，解尿全程出血代表整個排尿過程中均為血尿，可能涉及腎臟、輸尿管或膀胱出血；解尿後段出血是排尿結束時出現紅色血尿，可能與膀胱頸部出血有關；解尿前段出血則是排尿開始時呈紅色，隨後轉為正常淡黃色，主要與尿道出血相關。

呂謹亨建議，預防血尿應多喝水、不憋尿，每日攝取足夠水分約2000毫升。（示意圖／Pixabay）

呂謹亨指出，血尿的高危險群包括女性、老年男性、吸菸者及癌症患者。女性由於尿道較短且接近肛門，泌尿道感染的風險較高，特別是在婚後、懷孕和更年期的婦女。老年男性隨著年齡增長，攝護腺肥大的風險增加，可能導致泌尿道感染和血尿。吸菸者因香菸中的致癌物質已知與膀胱癌、泌尿上皮癌和攝護腺癌相關，這些癌症可能出現血尿症狀。

呂謹亨建議，預防血尿應多喝水、不憋尿，每日攝取足夠水分約2000毫升，有助於預防泌尿道感染和結石的形成。同時應戒菸、戒酒，避免接觸香菸和過量飲酒，可降低相關癌症的風險。女性應保持會陰部清潔，排尿或排便後由前向後擦拭，性行為後大量飲水、充分排尿，以減少感染風險。

飲食上應攝取富含維生素的食物，多食用綠色蔬菜和水果，有助於預防泌尿系統的癌症。（示意圖／Pexels）

呂謹亨提醒，飲食上應攝取富含維生素的食物，多食用綠色蔬菜和水果，補充維生素A、C及B6，有助於預防泌尿系統的癌症。減少人工添加物攝取，避免食用含防腐劑、人工色素和化學物質的食物。根據結石類型調整飲食，並攝取富含維生素C的水果，如蔓越莓汁、橘子、草莓等，可酸化尿液，減少細菌生長。

呂謹亨強調，照護原則包括避免不必要的藥物使用以減少對腎臟的負擔，適度飲水建議體重乘以35毫升，維持尿量大於2000毫升。若尿液呈鮮紅色或大量血尿、有血塊無法排尿、腰部劇痛發燒寒顫、血尿伴隨體重減輕疲倦、男性超過40歲首次肉眼血尿，或任何不明原因的反覆血尿，應立刻就醫接受專業評估和治療。

