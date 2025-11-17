尿液如可樂！他救災後全身痠痛 罹橫紋肌溶解症險腎衰竭

28歲陳姓男子日前到花蓮參與災後清理工作，返家後出現全身痠痛與倦怠感，原以為只是疲勞未退，仍勉強上班。數日後出現尿液顏色變深、尿量減少、噁心嘔吐等症狀，就醫檢查後確診為「橫紋肌溶解症」。

若肌球蛋白濃度過高，可能在短時間內造成腎臟損傷、尿液減少，甚至引發急性腎衰竭，嚴重時需透析治療。（圖／Photo AC）

衛生福利部桃園醫院腎臟內科醫師丁瑞聰指出，該名病患入院時尿毒素偏高，出現代謝性酸中毒及電解質失衡的情況。經醫療團隊即時補液與矯正電解質治療後，病況順利改善，目前已恢復健康。

丁瑞聰醫師說明，「橫紋肌溶解症」是指橫紋肌因急速損傷導致細胞壞死，患者常會感覺肌肉疼痛、壓痛或腫脹，肌肉力量明顯下降。「當肌肉細胞壞死，蛋白質及肌球蛋白會釋放至血液中並經尿液排出，使尿液呈現如烏龍茶或可樂般的深褐色。」他進一步解釋，若肌球蛋白濃度過高，可能在短時間內造成腎臟損傷、尿液減少，甚至引發急性腎衰竭，嚴重時需透析治療。

廣告 廣告

橫紋肌溶解症的常見原因包括肌肉受到外力擠壓或創傷、長時間昏迷壓傷、過度使用肌肉，如長途行軍、馬拉松、搬運重物或過度運動，以及部分藥物副作用，例如降血脂藥物等。丁瑞聰醫師強調，若在高溫環境下勞動或運動，再加上水分補充不足，更容易誘發此症。

運動或勞動前應確實暖身15至30分鐘，避免突然進行高強度活動。（圖／Photo AC）

桃園醫院護理師廖曉嵐提醒，橫紋肌溶解症其實可以預防。「運動或勞動前應確實暖身15至30分鐘，避免突然進行高強度活動；平時運動量少者應循序漸進增加強度；多補充水分可預防脫水，幫助代謝廢物排出；避免長時間在高溫或過勞狀態下工作。」她也強調，一旦出現肌肉疼痛無力、尿液顏色變深或尿量減少等警訊，應立即就醫，避免延誤治療導致腎臟受損。

廖曉嵐護理師表示，近年戶外活動與志願服務盛行，不論是登山、健行或參與救災，都應注意身體極限與水分補充，千萬別忽視「過度疲勞」這個隱形殺手。唯有適度運動與充分休息，才能維持健康與安全。

延伸閱讀

中日緊張情勢陡升 賴清德籲陸克制：別成區域穩定的麻煩製造者

籠飼不安全？專家不認同 放牧雞蛋殼污染率通常更高

說「台灣有事」在日本民調高？ 蔡正元憂高市早苗自認有利