尿紅別拖！專家提醒50歲以上無痛血尿需警覺

當你上完廁所，發現尿液呈現紅色，很多人會嚇一跳，心想：「我的健康出問題了嗎？」其實，血尿的原因多樣，型態也各不相同。部分患者因為血尿只出現一次，或沒有疼痛，就誤以為無大礙，自行觀察即可。然而，醫師提醒，尤其是無痛血尿或50歲以上中老年人，千萬不能抱著「鴕鳥心態」，血尿可能潛藏重要疾病，應及早就醫檢查。

1. 尿路感染與發炎

這類血尿通常發作急，伴隨刺痛、頻尿或小便灼熱感，多見於年輕女性。雖然血尿有時會帶血塊，看起來嚇人，但經診斷後服藥治療，通常三天內症狀即可改善，是血尿中最容易處理的類型。

2. 尿路結石

血尿也可能由尿路結石引起。結石表面粗糙，容易摩擦泌尿道上皮造成出血。男性患者較常見。書田診所副院長洪峻澤指出，泌尿系統包括腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，上述各處都可能形成結石。大部分結石會經尿道排出，但若位於腎臟或輸尿管，可能出現無痛血尿，或伴隨劇烈疼痛、噁心、嘔吐。膀胱結石除了血尿，還可能引發頻尿。醫師可依症狀及檢查，判斷結石位置與嚴重程度。

3. 泌尿道腫瘤

最令人擔憂的血尿原因，是膀胱癌或腎癌等泌尿道腫瘤。雖然機率不高，但早期腫瘤常無明顯症狀，僅出現間歇性的顯微血尿。許多患者直到例行體檢才被發現，若延誤就醫，癌症可能已進展至後期。特別要注意的是，無痛的血尿或顯微血尿絕不可忽視，一旦發現應立即就醫檢查。

血尿並非小事，早期辨識與及時治療至關重要。無論是感染、結石，還是泌尿道腫瘤，及早就醫都能有效降低後續風險，保護泌尿健康。

