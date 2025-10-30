尿袋變紫色非吃錯藥！醫：移除導尿管才能有效控制感染
泌尿科曾浩翔醫師近期在門診接診一位女性患者，該患者兩個月前在他科手術後出現尿滯留情形，被放置導尿管至今未拔除。當患者進入診間時，曾醫師立即發現其尿袋呈現紫色，這是典型的「紫尿袋症候群」表現。
中國醫藥大學附設醫院總院/北港分院泌尿科醫師曾浩翔表示，紫尿袋症候群並非尿液本身變紫，也不是因為患者服用了特殊藥物或食物。「這是因為腸道將食物中的胺基酸色胺酸代謝成indole，經肝臟轉化為indoxyl sulfate從尿液排出。
長期使用導尿管的患者容易滋生細菌，這些細菌會將indoxyl sulfate分解成靛藍與靛紅兩種色素，附著在尿袋與導尿管的塑膠表面，混合後呈現紫色。」曾浩翔醫師解釋道。
針對這位女性患者，曾浩翔醫師進一步詢問病史，發現患者手術前排尿正常，只是在拔除導尿管後一時無法排尿才又重新置入。目前除了紫色尿袋外，患者還有恥骨上隱隱作痛的情形，疑似泌尿道感染症狀。
「女性較少有長期尿不出來的問題，既然術前排尿正常，又出現感染徵象，首要目標不是一直換藥，而是評估能否移除導尿管。」曾浩翔醫師說明其臨床判斷。為患者移除導尿管，並請患者在門診等待並嘗試自行排尿，隨後使用超音波檢測餘尿量，結果顯示患者能夠自行排尿且餘尿量正常。
曾浩翔醫師強調，處理導尿管相關感染（CAUTI）的首要原則是評估是否能移除導尿管。「少了外來異物，就不易形成生物膜，感染更好控制。」若暫時無法移除導尿管，曾醫師建議定期更換尿袋及導尿管、多喝水、避免便秘，並依培養結果使用抗生素，或考慮改用單次導尿方式。
「紫尿袋症候群雖然看起來嚇人，但並不代表重症，只是提醒我們需要處理感染與重新評估導尿策略。」曾浩翔醫師提醒民眾，若發現尿袋變紫，不要驚慌或自行服藥，應尋求泌尿科專業評估，才能獲得正確治療。
