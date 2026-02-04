尿酸不只是痛風指標！代謝系統最早的警示燈 糖尿病就快來了...

尿酸已不再只是痛風的指標，更是代謝系統最早亮起的警示燈。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，許多人在血糖正常、體重看似正常時，尿酸就已經開始上升，這個順序值得重視。

尿酸已不再只是痛風的指標，更是代謝系統最早亮起的警示燈。（圖／Freepik）

張家銘表示，尿酸是身體分解細胞、更新組織時留下的代謝產物。人類天生缺少尿酸酶，無法像其他動物繼續分解尿酸，只能靠腎臟和腸道排出。約七成尿酸需透過腎臟排除，三成經由腸道代謝。

張家銘說明，長期攝取精製糖、含糖飲料、甜食、果汁、酒精，加上活動量少、體脂肪偏高，都會讓尿酸更容易累積。胰島素本身會讓腎臟回收更多尿酸，當出現胰島素阻抗時，尿酸更難排出，形成代謝惡性循環。

根據2026年發表於《Endocrinology， Diabetes & Metabolism》期刊的研究，尿酸在生成時會產生大量自由基，干擾胰島素訊號傳遞。尿酸也會影響血管功能，使一氧化氮減少，導致微血管循環變差，形成血管型胰島素阻抗。

尿酸也會影響血管功能，使一氧化氮減少，導致微血管循環變差，形成血管型胰島素阻抗。（圖／Photo AC）

研究顯示，尿酸會讓身體處於低度慢性發炎狀態，削弱胰島素訊號。尿酸還會影響粒線體功能，降低脂肪燃燒效率，導致脂肪堆積在肝臟和肌肉，形成脂肪肝與全身性胰島素阻抗。

動物實驗發現，高果糖飲食會導致尿酸升高、胰島素阻抗、脂肪肝、體重增加同時出現，使用降尿酸藥物後這些代謝問題明顯改善。人類研究也顯示，尿酸高的人未來發生糖尿病與代謝症候群的風險明顯較高。

張家銘建議，第一要務是減少含糖飲料和甜食攝取，因為尿酸對果糖特別敏感。第二是管理體脂肪，脂肪組織是內分泌器官，體脂肪越高，尿酸越難排出，發炎訊號越多。

張家銘建議，第一要務是減少含糖飲料和甜食攝取，因為尿酸對果糖特別敏感。（示意圖／Pixabay）

張家銘強調，運動能直接幫助腎臟排尿酸，也讓肌肉對胰島素更敏感，每天快走三十分鐘就有實質效果。飲食結構應多攝取蔬菜、植物性食物，少吃加工食品，這些飲食型態能讓尿酸與代謝指標同時下降。

張家銘表示，尿酸是代謝健康的早期風向球。當尿酸開始偏高，通常代表身體已站在胰島素阻抗的起跑線上，只是還沒出現明顯症狀。若只把它當成關節問題處理，會錯過最佳調整時機。

