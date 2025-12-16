尿酸高但不痛就沒關係？醫警告：會增加腎功能下降風險

尿酸長期偏高的患者腎絲球過濾率往往比較低且下降得較早，這不是少數個案而是明顯趨勢。2025年發表在《Annals of Medicine》的大型統合分析顯示，無症狀高尿酸血症確實會增加腎功能下降風險。

腎臟最辛苦的地方在於它不是不受傷，而是被慢慢消耗卻很少大聲抗議。

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，許多人尿酸偏高卻因為沒有痛風、沒有明顯不舒服就選擇先觀察。但腎臟最辛苦的地方在於它不是不受傷，而是被慢慢消耗卻很少大聲抗議，也正因如此高尿酸對腎臟的影響長期以來才會被低估。腎臟不是突然壞掉，而是每天一點點累積傷害。

從分子機制來看，張家銘說明當血清尿酸過高時會扮演幾個關鍵角色。第一是活化黃嘌呤氧化酶，增加活性氧的產生讓腎臟微血管長期處於氧化壓力之下。第二是刺激發炎訊號路徑例如核因子κB，讓腎小管與血管內皮進入慢性低度發炎狀態。第三是影響腎臟尿酸轉運蛋白，像是尿酸轉運蛋白一與溶質載體家族成員二第九型，形成越高越排不掉的惡性循環。

張家銘指出，高尿酸最狡猾的地方就是它不太會痛。等到檢查發現腎絲球過濾率下降時往往已經走了一段路。這次大型研究再次提醒無症狀高尿酸本身就是慢性腎臟病的重要風險因子。研究顯示長期尿酸偏高的人多數一輩子都不會痛到痛風，但腎功能卻可能每年多下降約1至3 mL/min。

從分子機制來看，張家銘說明當血清尿酸過高時會扮演幾個關鍵角色。

張家銘提醒，最近是不是特別容易累、熬夜後恢復得比以前慢、明明水喝不少尿液卻常偏黃、血壓在正常邊緣上上下下，這些看似零碎的小狀況其實都跟腎臟能量代謝與血管微環境有關。身體不是突然變差而是每天都在提醒。

在生活照護方面，張家銘表示重點不是把尿酸壓到多低，而是避免腎臟長期處在高負荷狀態。第一件事不是灌水而是讓尿液顏色穩定在淡黃色代表腎臟排得動，第二件事是避免長期熬夜與高果糖飲料，這些都會推高尿酸生成讓腎臟天天加班。

在生活照護方面，張家銘提到，長期熬夜與高果糖飲料都會推高尿酸生成讓腎臟天天加班。

張家銘強調，腎臟喜歡的是穩定而不是補越多越好。從分子角度來看真正重要的是讓身體自己的抗氧化系統恢復節奏。規律運動、穩定睡眠、讓壓力不要天天爆表，這些看起來老生常談卻是對腎臟最實際的保護。尿酸就像一張長期的生活成績單，它反映的不只是飲食還包括睡眠、壓力、代謝節奏。

張家銘提醒，高尿酸不痛但腎臟會記得。真正的預防不是等到腎功能下降才後悔，而是在還來得及的時候對生活做出一點改變。只要今天開始多照顧一點點，腎臟就會默默替您撐很久。

