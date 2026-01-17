局勢惡化！日本將伊朗全境列「最高風險等級」 勸告當地公民撤離

伊朗境內反政府抗議示威持續擴大。圖為使用重型機槍鎮壓抗議民眾的伊朗軍警。 圖：翻攝自 @xumouren_yt X 帳號

[Newtalk新聞] 伊朗近期因通貨膨脹惡化與貨幣持續貶值，引發民眾上街抗議，當局強勢鎮壓行動引發國際關注。日本外務省近日宣布，已將伊朗全境旅遊危險資訊上調至最高的「第4級」(撤離警告)，呼籲仍滯留當地的日本公民儘速離境，並要求民眾避免前往伊朗。

伊朗境內反政府抗議示威持續擴大，當局為鎮壓抗議，已出現逮捕和傷亡情形。日本外務省近日指出，目前伊朗境內局勢急遽惡化，抗議活動持續擴大，當地網路與國際電話通訊受限，國際航班數量也不斷減少，甚至航班臨時停飛，對外聯繫與撤離行動面臨高度不確定性，因此決定將伊朗全境危險資訊提高為最高等級「第4級」(撤離警告)。

日本外務省呼籲，滯留在伊朗的日本公民應在確保自身安全的前提下，若評估可安全出境，應儘速撤離至國外；同時提醒民眾務必隨時掌握最新情勢，避免接近示威活動、軍事設施及核相關設施，也應避免拍攝照片或影片，以免被伊朗當局認為涉及間諜行為，可能因此被追查拘留。

