局勢緊張之際 伊朗濱波灣城市建築物傳爆炸聲響

中東局勢緊張，在外界關注美國是否會對伊朗採取軍事行動之際，伊朗多家媒體報導，伊朗波灣沿岸城市、商港阿巴斯(Bandar Abbas)今天(31日)傳出爆炸聲響，但爆炸原因仍不明。

伊朗國營媒體報導指出，阿巴斯一棟8層樓建築物發生爆炸，爆炸摧毀兩層樓、數輛汽車和幾家商店。報導表示，救援和消防人員已抵達現場。

伊朗官方通訊社引述霍爾木茲省(Hormozgan province)危機管理負責人哈山查德(Mehrdad Hassanzadeh)表示，爆炸原因還在調查中，傷者已被送至醫院治療。

美伊關係緊張，美國派出航空母艦戰鬥群至中東，而伊朗也宣布2月1日、2日在荷莫茲海峽舉行實彈軍演。由於外界揣測伊朗革命衛隊會參與軍演，且革命衛隊在荷莫茲海峽部署一支快速反應的攻擊艦艇編隊，濱波灣的商港阿巴斯傳出爆炸聲響，也讓緊張情勢進一步升溫。

遭到攻擊的謠言開始在網路流竄，法爾斯通訊社(Fars news agency)報導，伊朗革命衛隊否認海軍所屬的建築物成為攻擊目標。