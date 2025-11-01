局勢降溫？晶片廠遭荷蘭接管 中國宣布「豁免」部分企業制裁

即時中心／林耿郁報導

中荷晶片爭端出現轉機？北京當局表示，將考慮放寬對歐洲晶片出口的限制，為先前因荷蘭政府接管中資晶片廠安世（Nexperia）而祭出的反制政策鬆綁，引發外界關注。

不制裁了？綜合外媒報導，整起事件始於今（2025）年9月，荷蘭政府以《物資可用性法》為依據，緊急接管總部位於荷蘭、由中國企業聞泰科技（Wingtech）控股的安世公司，理由為該公司存在「嚴重治理問題」，可能在緊急情況下，影響汽車關鍵晶片供應。

中國政府其後回應，禁止從中國廠房完成製程的安世晶片回銷歐洲市場，引發包括VOLVO、福斯等車廠警告，晶片斷供恐致生產線停擺。

中國商務部11月1日表示，將「綜合考量企業實際情況」，對符合條件的業者給予出口豁免，但並未說明具體標準，同時批評荷蘭政府「不當干涉」企業內部事務，導致全球供應鏈陷入混亂。

目前約有七成安世在歐洲生產的晶片，須送往中國進行後段封測，再出口至全球市場。彭博等外電指出，安世已通知客戶，暫停將晶片送往中國，並著手尋求「替代方案」維持供應不中斷。

中資疑慮加深 晶片恐成國安破口

安世於2018年被中國國企背景的「聞泰科技」收購，今年10月，其執行長張學政因被荷蘭法院裁定停職，引發更深層經營疑慮。

荷蘭經濟部當時直言，公司在歐洲業務已遭「不可接受」的損害，恐引發國安危機。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）先前警告，若晶片禁令持續不解除，相關庫存恐僅能再撐數週，屆時汽車產業鏈將面臨停工風險。

外界推測，此次中國示意鬆綁出口管制，與本週早前美國總統川普與中國國家主席習近平，在南韓舉行會晤後的氣氛緩和有關。

白宮週末預計公布雙方新一輪貿易協議細節，惟北京官方通稿，並未公開談及晶片議題。

