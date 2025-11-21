局部低溫再探14度！熱帶擾動動向曝 北東下週濕冷連綿

新1波東北季風將在下週來臨，最低溫再下探14度，北部、東部也有雨勢，不過菲律賓附近的熱帶擾動暫不會影響台灣。在此之前，本週末高溫有望達到30度左右，需留意日夜溫差。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，22日仍受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭都有局部短暫雨，且大台北平地和花東、恆春半島也可能有飄雨，新竹以南則是多雲到晴。23日東北季風轉弱，但基隆北海岸、大台北山區以及東半部、恆春半島有零星降雨，持續到24日白天。

緊接著新1波東北季風在24日入夜起增強，影響到28日，北部有局部短暫雨，基隆北海岸至桃園以北、東半部有零星短暫雨，另桃園以北和東半部在26日至28日有局部短暫雨。

此外，下週菲律賓低緯度地區將有熱帶擾動發展，不過活動範圍預估只在低緯度地區，靠近台灣機會偏低，需等本週末後再觀察會否升級成颱風。

25日起會有1波有感降溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，本週末各地清晨、夜晚低溫約17度至20度，北部、宜蘭22日白天略回暖到22度至25度，其他地區26度至28度，23日溫度進一步回升，各地白天高溫上看26度至30度。

24日晚間受東北季風影響，僅中南部溫度變化不大，約25度至28度，北部、宜蘭則是在25日回跌到20度至22度，其他地區25日起低溫落在16度至20度，局部低溫下探14度至15度。但北部和宜蘭26日至28日白天會升到22度至24度。

