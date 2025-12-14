屁味藏玄機？美研究發現「硫化氫」成分 在小鼠中逆轉失智退化

〔編譯陳成良／綜合報導〕令人皺眉的「屁味」，背後可能藏著科學驚喜。據《紐約郵報》引述研究報導，美國約翰霍普金斯大學醫學院(Johns Hopkins Medicine)最新研究發現，放屁氣味中的主要化學成分之一「硫化氫」( H₂S)，在動物實驗中展現出保護腦細胞、改善認知退化的潛力，為失智症研究提供全新線索。

這項研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)。研究團隊指出，硫化氫是一種人體內本就會自然生成的氣體分子，與神經細胞的訊號調節密切相關。研究共同作者、約翰霍普金斯大學醫學院副教授保羅(Bindu Paul)表示，最新數據顯示，老化、神經退化與硫化氫訊號之間存在明確關聯。

研究團隊以模擬人類阿茲海默症的基因改造小鼠為實驗對象，並注射一種名為「NaGYY」的硫化氫載體化合物，讓氣體分子能在體內緩慢釋放。經過12週治療後，研究人員對小鼠進行行為測試。

結果顯示，接受治療的小鼠，其記憶力與運動能力相較未治療組平均提升約 50%。研究團隊指出，這代表阿茲海默症相關的行為退化，在小鼠模型中出現明顯改善，顯示硫化氫在神經保護上具有潛在價值。

研究進一步分析發現，隨著年齡增長，人體內硫化氫的生成量會逐漸下降。當硫化氫不足時，細胞內的調控機制容易失衡，使Tau蛋白過度聚集並在神經元中形成結塊，進而阻斷神經訊號傳遞，最終導致細胞死亡。

研究團隊指出，透過補充硫化氫，可干擾這一病理過程，降低 Tau 蛋白結塊的風險，進而維持神經元正常運作。

這項研究被視為未來開發抗失智新藥的重要基礎。研究人員強調，實際應用重點並非「聞氣味」，而是如何透過藥物形式安全、穩定地調控體內硫化氫濃度。

研究也提及，過往分析顯示女性排放氣體中的硫化氫濃度平均高於男性，但研究團隊指出，這僅屬生理差異觀察，並不代表任何健康效果差異。目前所有研究結果仍停留在動物實驗階段，距離人體臨床應用仍有一段距離。

