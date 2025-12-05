屁多等於生病？醫：「5種異常屁」要提高警覺





屁多等於生病嗎？有醫師對此提醒放屁頻率「一天10至25次」都是正常範圍，但「5種異常屁」需要特別提高警覺，希望大家注意身體警訊，一起守護健康。

屁多等於生病嗎？

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於FB粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，關於「放屁」與人體的關連性，打破「放屁等於丟臉的迷思」，表示這是生命化學反應的表現，屁很多意即「腸道菌工作認真」，黃軒醫師也詳解了「屁大致有3種來源」，包括：



1. 吞進去的空氣（aerophagia）：邊講話邊進食、喝氣泡飲料，空氣就進入身體。

2. 腸道菌幫人體「發酵」食物纖維所產生的氣體。

3. 腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如 FODMAP:洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。

提高警覺「5種異常屁」

黃軒醫師也提醒，需提高警覺「5種異常屁」：

突然變得特別會放屁，伴隨腹脹或腹痛

常見原因包括「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP」不耐，例如喝牛奶、吃洋蔥、蒜頭或麵粉類時特別容易脹氣。

屁臭到像生化武器

臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因是高蛋白飲食（健身族常中招注意），與腸道菌組成失衡。

放屁變多+拉肚子

可能是「腸躁症」、「腸道感染」、「食物中毒」、「抗生素造成的菌相失衡」所引起。研究顯示，腸躁症患者腸道內氣體量可達一般人2到3倍。

吃東西後，立刻瘋狂放屁

可能是「小腸細菌過度生長（SIBO）」，常伴隨腹脹、便秘與腹瀉交替，甚至脹到像懷孕。

放屁突然變少，反而腹脹得嚴重

可能與「便秘」、「腸阻塞」或「腸道動力異常」有關（這種「屁不出去」反而要小心），如果連打嗝都變少、肚子硬又痛，最好直接去急診。

6招讓放屁回歸正常

黃軒醫師也提供「6招讓放屁回歸正常」的解方，希望守護大家的健康：

1. 減少 FODMAP（洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。

2. 慢慢吃，不講話不滑手機（減吞氣量）。

3. 少喝氣泡飲。

4. 高蛋白飲食者加蔬菜與益生元纖維。

5. 規律排便 & 每天走20分鐘（促進腸道蠕動）。

6. 常脹氣的人，可以做Breath Test（氫氣呼氣試驗）檢查SIBO 或乳糖不耐。

黃軒醫師最後強調「常放屁並不等於生病」，且指出「屁出現變化才是重要線索」，希望大家警覺身體警訊，且進一步諮詢醫師，更能保護身體健康。

