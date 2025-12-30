屁孩偷拿別人外送！吃到「變態辣」爆吐送醫 家長竟要鄰居賠醫藥費

大陸一起因兒童偷吃外賣引發的糾紛事件引發社會廣泛關注。（圖／翻攝自微博）

大陸一起因兒童偷吃外賣引發的糾紛事件引發社會廣泛關注。7歲男孩小雨（以下皆為化名）在社區內玩耍時，偶然發現鄰居小張家門口放置著一份未拆封的外賣，且當時周邊無人看管，出於好奇與貪吃，便偷偷將這份外賣拿走吃下肚，隨後趕到腹痛難忍、嘔吐不止，被家人緊急送往醫院治療。

綜合陸媒報導，小張先前曾多次遭遇外賣被拿走的情況，為防止類似情形再次發生，這次特意點了一份標示為「變態辣」的外賣作為提醒。不料小雨食用後不久，出現腹痛、嘔吐等不適症狀，家人隨即將其送醫。經診斷，小雨罹患急性腸胃炎，住院治療費用約人民幣2000元（約新台幣8932元）。

事件發生後，小雨家長認為小張明知外賣可能被他人誤拿，仍刻意選擇高辣餐點，間接導致孩子身體受損，要求小張負擔醫療費用。然而，小張則主張外賣為其合法購買的私人財產，小雨未經允許取走並食用，本身即屬不當行為，之所以會點辣味外賣，只是防止外賣再遭偷拿的自我保護措施。

對此，律師指出，從法律角度來看，小張的行為屬正常消費行為，並未違反法律或公序良俗，辣椒亦為常見調味品，相關行為未超出合理防範範圍，因此無須對男童的醫療費用負擔賠償責任。

此事件也提醒家長應加強對孩童的日常教育與監管，培養正確的行為觀念；同時，社區亦可加強管理機制，以降低類似糾紛再度發生，共同維護居住安全與和諧。

