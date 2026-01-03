屁孩想混黑幫！羅列受訓清單「柔道、跆拳、詠春」 釣出國軍特戰士官來招募

國軍招募人才示意圖。廖瑞祥攝



一名學生最近在Threads上中二地說「這破書老子不讀了」，自稱受過空手道、柔道等各種專業訓練，精通近戰與暗殺技巧，甚至讓對手來不及尖叫就被他壓制，吸引網友關注。陸軍特戰部隊招募教官注意到這篇文章，親自回覆「與其在鍵盤上發洩，不如在訓練場大顯身手」，邀請原PO加入，網友看了笑翻，「來，國軍接住你」。

該名學生昨（1/2）在社群發文，自稱自己受過專業訓練，包括空手道、柔道、巴西柔術、跆拳道、散打、詠春、合氣道，還精通近戰與暗殺技巧、熟悉心理戰、氣場操控、戰術迷惑，甚至能在毫無武器的情況下讓對手自亂陣腳、陷入恐懼，希望黑幫收留他。

廣告 廣告

貼文一出，引發網友關注，還有一名自稱「陸軍特戰部隊招募教官」的徐姓上士留言：「同學您好！您被我陸巡到了！」並向學生喊話「與其在鍵盤上發洩，不如在訓練場上大顯身手！陸軍特戰部隊招募現實世界的戰鬥菁英。這裡沒有破書，只有讓你熱血沸騰的特戰課程，尋找不甘平凡、無懼挑戰的你！」

其實，這名自稱「徐姓陸軍上士」的網友，近期在Threads上頗受關注，他到處發國軍招募文，且不走制式路線，而是以幽默、貼近生活的語氣留言，在網路上到處「招募」，每篇貼文唯一相同的就是開頭「您好！您被我陸巡了」，包括9個月大的女嬰、失業青年，甚至網紅「蹦闆」都是他招募的對象。

更多太報報導

「大家都說你是英雄，但我希望你不是…」 余家昶大女兒悲憶亡父

淚崩！北捷英雄余家昶告別式總統府致贈褒揚令 蔣萬安、張善政致意

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光