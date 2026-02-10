屁孩改WiFi名稱叫「恐怖分子」！以色列戰機升空攔截全機嚇壞

一架從英國飛往以色列的威茲航空（Wizz Air）班機，因機上乘客發現疑似威脅性訊息而引發全面安全警報，以色列空軍緊急派遣戰鬥機升空攔截護航。然而經過徹底調查後發現，所謂的「威脅」竟是一名兒童惡作劇，將父母手機的WiFi熱點名稱改為阿拉伯語「恐怖分子」一詞。

一架威茲航空班機發現疑似威脅性訊息而引發全面安全警報。 （示意圖／美聯社）

綜合《太陽報》、《鏡報》9日報導，這起事件發生在威茲航空W95301航班上，該班機從倫敦盧頓機場起飛，預定降落於特拉維夫的本古里安機場。飛行途中，機上乘客發現一個手機WiFi熱點的名稱疑似含有威脅性字眼，立即向機組人員通報。以色列媒體報導指出，該手機屬於一對極端正統派猶太教夫婦，而熱點名稱則是他們的兒子私下更改的。

機組人員接獲通報後，隨即通知以色列安全官員，將此事視為潛在威脅處理。以色列空軍迅速派出多架戰鬥機升空，對該客機進行攔截與護航。根據FlightRadar飛行追蹤數據顯示，這架客機在賽普勒斯南方的地中海上空盤旋三圈，安全部門在飛行途中持續評估情況。

客機最終在戰鬥機護航下安全降落於本古里安機場，所有乘客一下機便遭遇嚴密的安全檢查。現場部署了緝毒犬，每位旅客及其隨身物品都經過仔細搜查。特拉維夫進出港航班在事件期間短暫暫停，隨後恢復正常運作。

一架威茲航空班機發現疑似威脅性訊息而引發全面安全警報。 （示意圖／路透社）

以色列機場管理局發言人向《以色列時報》證實，這場驚魂記最終證實為虛驚一場。該發言人表示：「飛機降落後，經查證並無實際事件發生。」機場管理局聲明指出：「由於懷疑機上出現可疑行為，安全部隊依照相關程序採取行動。事件已結束，飛機降落後發現並無實際事件。」

類似事件並非首例。上個月，一架土耳其航空班機同樣因乘客設立名為「我有炸彈，所有人都會死」的個人WiFi熱點，遭北約戰鬥機護航緊急降落。該架從伊斯坦堡機場起飛的TK183航班，載有148名乘客及7名機組人員，在地中海上空飛越義大利海岸時被發現威脅訊息。

機組人員宣布緊急狀態，依據國際航空安全標準，北約啟動快速反應警報（QRA）。西班牙與法國軍方戰鬥機先後升空護航，法國南部科曼日與阿列日地區甚至因戰鬥機部署而聽見音爆聲響。該班機最終於當地時間上午11時左右安全降落於巴塞隆納埃爾普拉特機場，經專業拆彈小組與緝毒犬檢查後，確認機上並無爆裂物。西班牙內政部證實機上未發現任何爆炸物質，設立該熱點的乘客已被拘留問話。

