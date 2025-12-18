屁孩玩打火機釀火警 別墅房間成廢墟「損失破3百萬」！孩子爸只說教

大陸湖北省武漢市近日發生一起火災事故，造成了一棟四層別墅內的一個房間被完全燒毀。（圖／翻攝自荔枝新聞）

大陸湖北省武漢市近日發生一起火災事故，造成一棟四層別墅內的一個房間被完全燒毀，直接經濟損失高達人民幣70萬元（約新台幣313萬元）。據悉，事故起因是屋主兒子在家中玩火，不慎點燃紙巾後感覺燙手，驚慌之下隨手甩出，不料火苗引燃窗簾，火勢迅速蔓延，最終釀成大禍，所幸未造成人員傷亡。

綜合陸媒報導，屋主毛先生表示，事故發生時，家中孩子在房間內玩耍打火機，不慎將紙巾點燃。由於感到燙手，孩子情急之下將燃燒的紙巾甩出，火源隨即引燃窗簾，火勢迅速擴散，短時間內吞噬整個房間，最終引發火災。

廣告 廣告

毛先生指出，被燒毀的房間內存放多項高價電子設備，包括遊戲電腦、索尼電視，以及PS5、Switch等遊戲主機，相關物品在火災中全數損毀，已無法修復，損失接近人民幣70萬元。不過，他也強調，最令家人感到慶幸的是，事故並未造成孩子受傷，未引發更嚴重後果。

事故發生後，毛先生對孩子進行嚴肅教育，向其說明玩火的高度危險性，並再三叮囑日後務必遠離火源，避免類似事件重演。他表示，雖然此次火災帶來巨大經濟損失，但並未對孩子採取體罰，而是希望透過溝通與教導，讓孩子真正理解行為後果，從中吸取教訓。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」