屁孩裝惡霸景美夜市強索保護費 北檢起訴3人求刑1年

台北地檢署。呂志明攝



去年9月間，5名惡霸分批前往台北知名的景美夜市，恐嚇攤商搬離或是繳交保護費，事後有5家遭到恐嚇的攤商提出告訴，台北地檢署調查發現這些惡霸清一色都是20歲以下的小屁孩，還有1人未成年，檢察官調查後將其中黃姓、徐姓、馮姓3名已成年者依涉犯《刑法》妨害秩序、恐嚇取財未遂罪起訴，並求刑1年、另1名李姓男子因未到案遭到通緝。至於陳姓少年則由警方移送少年法院處理。

檢警查出，留著「阿志」頭的18歲黃姓男子，得知景美夜市土地產權複雜，去年9月3日與李姓友人（現已通緝中）前往景美夜市某海產店，放話威脅店家「讓你們經營很久了，我們要把店接回去做」、「不然你們每個月看多少給我們」，以此強索保護費。

同年9月6日，黃男再20歲的徐姓、馮姓男子及17歲陳姓少年，一同到景美夜市麵店、牛排店、海產店、麻油雞店，恐嚇攤商「我知道你們沒有產權或地契」、「你們店開這麼久了，我們年輕人也想要做」、「若不繳交保護費，生意要換別人來做」。

事件曝光後，引發社會關注。部分攤商不甘受辱，甚至上網號召網友助陣，表示將在景美夜市「決戰」，並提供免費晚餐作為回報，此舉一度引起騷動。警方介入調查後，調閱夜市內監視器畫面，迅速鎖定嫌疑人身分，並於同年9月22日發動搜索，並將黃男等4人拘提到案，最後有5名店家提出告訴。

台北地檢署調查後認為，黃男、徐男、馮男等3人，涉犯《刑法》妨害秩序、恐嚇取財未遂罪起訴，同時審酌3人以恐嚇、脅迫手段在公眾得出入，人潮聚集處所，恐嚇攤商收取保護費，引起社會不安，為維護社會治安與司法公信力，建請法官科以較嚴厲之刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。

至於未到案的李男，檢察官已對他發布通緝。至於陳姓少年涉及恐嚇取財的部分,則由警方移送少年法院處理。

