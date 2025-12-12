屁股刺青「XXX之奴」畫面曝 聖石董座3年前匿名自爆包養女騙錢騙婚姻

邱薡宬3年前曾匿名向《鏡週刊》自爆遭甜心女騙財騙感情。

號稱「亞洲唯一黃金條塊實體店」的聖石金業集團爆出吸金百億，負責人邱薡宬今年9月因另案通緝遭拘提落網。邱男今被爆出曾豪砸逾460萬元包養「玩很大」的邱姓人妻，但邱女被包養期間仍持續在SWAG上經營成人直播，讓邱男綠帽戴不完決定分手，女方竟在屁股刺青「邱薡宬之奴」打算挽回。猶如鄉土劇的劇情如今出現最新進度，相關照片全數曝光，原來邱薡宬3年前就曾匿名向《鏡週刊》投訴，並提供一系列照片自行公開這段荒唐史。

邱薡宬向法院表示，2005年離婚後一直單身，2019年透過包養網站認識了當時自稱單身的邱女，除了每月固定匯款款5萬至20萬元不等金錢給邱女外，他也曾應邱女要求，掏腰包買下BMW豪車送她，當時邱女交給他辦手續的身份證上配偶欄也是空白的。

邱男直指，邱女被他包養期間，又在成人直播平台SWAG直播並上傳性愛影片牟利，另開價1.5萬元與多人進行性交易，他得知後氣極決定分手。邱女為了挽回他，竟在自己臀部刺青「邱薡宬之奴」，還拼命傳訊息稱「我發誓去年到現在都沒跟男人打砲！如果有，我下地獄十世！」等。後來邱姓人妻控告邱薡宬侵害配偶權並求償450萬。

邱女在自己屁股刺青「邱薡宬之奴」的畫面也隨之曝光。

邱薡宬這段荒唐歷史被揭發後，週刊加碼爆出，邱男早在2022年間，就曾以匿名方式向《鏡週刊》投訴，自爆自己遭一名包養女子「騙財、隱瞞婚姻」，可說是此次風暴的「前傳」。

據鏡週刊掌握的資料，邱男當年以「受害乾爹」名義檢舉該女子，指控她假稱單身、暗地經營成人平台，甚至對外提供性交易，邱男甚至提供相關照片佐證，還強調自己「被蒙在鼓裡砸錢砸感情，甚至一度以為對方是真心陪伴。」



