屁股對戰！Switch《屁屁戰士》首屆電競大賽將開跑，由Cygames官方主辦

由 KAYAC 開發和快樂快樂月刊（コロコロコミック）合作，在 2024 年 12 m月推出的 Switch 體感對戰遊戲《屁屁戰士》（ケツバトラー），將正式進軍電子競技領域？ KAYAC 宣布將在 Cygames 明年 1 月 18 日舉辦的「GBVS Cygames Cup 2026」活動中進行官方賽事，屆時將開放最多 128 名選手參賽，「初代最屁屁戰士」優勝者將可獲得《屁屁戰士》漫畫版作者高出なおたか親筆簽名的簽名板。

最強屁屁戰士寶座，會由誰獲得？（圖源：ケツバトラー／X@KetsuBattler）

廣告 廣告

《屁屁戰士》是一款玩法非常有創意的 1 對 1 格鬥遊戲，最大特色在於「完全不需要按任何按鍵」。玩家需要把 Nintendo Switch 的 Joy-Con 控制器夾在褲子後方的腰帶上，通過現實中用力搖擺屁股的動作，來操控遊戲角色揮舞夾在屁股上的武器進行攻擊。雙方必須背對背以「屁股互撞」的方式劍擊，只要擊中對手頭部即可獲勝，甚至還能蓄力發動強力的奧義技巧。

而這款看似惡搞的遊戲之所以能登上正規電競舞台，根據 KAYAC 新聞稿表示，是因為《碧藍幻想 Versus -Rising-》（GBVSR）的營運團隊在試玩後，發現該作品比想像中更具有深度和競技性，所以雙方就促成了這次合作。這場賽事不只是考驗選手的反應速度，更考驗「臀部肌肉」的靈活度，到時候現場選手們激烈「扭臀決鬥」的畫面，肯定會成為比遊戲畫面更吸睛的觀戰焦點。