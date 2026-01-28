屁股是「抗衰老儀表板」 醫揭1病警訊密碼

▲先變老的，不一定是白髮，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，屁股其實是「抗衰老儀表板」！（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 屁股，其實是「抗衰老儀表板」！胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，厚實的臀大肌不僅能降低冠心病與糖尿病風險，更是處理 80% 餐後血糖的關鍵，在肌肉合成能力下降前存好「代謝儲備」，透過深蹲、行走與優質蛋白保住臀肌，正是現代人預防失能、慢性病與全因死亡的保命資產。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」中，以「先變老的，不一定是白髮」為題發文表示，只要一個人的臀部肌肉還在、力量還夠，這副身體，通常也壞不到哪裡去。這不是審美，也不是健身網紅的自我感動。這是一條橫跨演化、生理、代謝、影像醫學的冷知識。

重症科醫師黃軒指出，在現代醫學中，臀部被視為「抗衰老儀表板」。根據超過 6 萬人的 MRI 研究顯示，臀大肌越厚實，全身握力與整體肌力越好，身體衰弱指數也越低。反之，若臀肌萎縮且脂肪滲入肌肉，跌倒與失能風險將全面上升。研究更發現，臀股部的「好脂肪」每增加一個標準差，可降低冠心病風險約 34% 及第 2 型糖尿病風險約 49%，顯示臀部肌肉與脂肪的品質直接影響未來病歷。

黃軒透露，屁股形狀，其實藏著「糖尿病的早期密碼」，屁股作為人體最大的骨骼肌群，處理了約 80% 的餐後血糖，因此「屁股開始塌」往往比抽血檢查更早預示代謝問題。男性常表現為直接萎縮，女性則可能出現肌肉被脂肪滲透的「假性肥大」；而許多亞洲人屬於「腿細肚子大」的泡芙人體型，即使 BMI 正常，但因臀肌量低且內臟脂肪高，患病風險遠比「大屁股、粗大腿」的人更危險。因此，存肌肉必須趁早，因為 60 歲後保住肌肉的難度呈指數級上升。

黃軒指出，不論乾癟或虛胖，只要「不結實」，代謝幾乎一定出問題「這不是恐嚇，是代謝現實」、「屁股有肉有力，是你的保命資產之一」，而現代生活唯一做錯的事是我們讓它一直坐著，因此他提醒，如果你只能記住一件事：深蹲、臀橋、行走、高品質蛋白質，不是為了你的屁好看，而是為了在老化來敲門之前，還有力氣站起來應門。

