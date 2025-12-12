屁股翹高睡覺是警訊！女童肛門竟爬出3~4隻蟯蟲

幼童若出現屁股翹高的睡姿，家長需提高警覺，這可能是蟯蟲寄生的警訊。台中市一名母親發現女兒晚間屁股癢，仔細檢查後驚見肛門上有多達3~4隻細細的白色蟯蟲，引發不少網友驚呼「一直以為蟯蟲在台灣已經絕跡」。

幼童若出現屁股翹高的睡姿，家長需提高警覺，這可能是蟯蟲寄生的警訊。 （圖／Photo AC）

中山附醫兒童過敏免疫科主任顧明修指出，蟯蟲是一種非常小的白色寄生蟲，主要透過未煮熟受污染的食物、抓肛門，以及少部分的空氣途徑傳染。這種寄生蟲會寄生在小腸、大腸吸收血液當營養，雌蟲會於晚間至肛門產卵，導致遭感染者屁股發癢。

廣告 廣告

感染者因為癢感會用手指抓舒緩，顧明修進一步表示，蟯蟲卵就會附著在手和指甲縫裡，再「到處摸來摸去」，讓其他人接觸到例如床單、家具等也因此被寄生，最終造成無限循環，導致家中成員集體感染。

顧明修強調，3~7歲的幼童是高風險群，此年齡多半還沒養成良好的衛生習慣，常常在地上玩、咬手指，又容易在擁擠空間群體活動，所以導致集體感染，但大人也會遭感染，不可以輕忽。許多孩童常有愛咬指甲、不洗手等不良衛生習慣，導致把蟯蟲卵吃下肚。

3~7歲幼童是蟯蟲高風險群，常常在地上玩、咬手指，又容易在擁擠空間群體活動，所以導致集體感染。 （示意圖／Pixabay）

顧明修分享，此前門診曾有一名幼稚園幼童病患，不斷表示自己屁股癢，起初到處求診都被診斷為過敏、尿布疹。但幼童因為晚上睡覺呈現「屁股翹高的睡姿」，他認為是屁股癢導致，最終確診為蟯蟲，投藥後順利解決。

顧明修呼籲，無論是大人小孩，都要養成飯前飯後勤洗手、定期修剪指甲的習慣，也不要在地上玩耍，別吃不熟的食物，床單則要在太陽下曝曬，達成殺蟲的效果。

延伸閱讀

陽明山冬日尋芳！芒花、茶花點綴山林 曬暖陽走步道超放鬆

網路廣告招募關懷新住民職務 移民署：求職詐騙勿信

影/三峽煮飯燒焦冒煙！ 警趁機破門逮8失聯移工