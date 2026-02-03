「屁股這1樣子」恐是糖尿病先兆！醫嚴厲警告 很多人早就中招還不自知

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

在人類演化史上，臀大肌不是裝飾品。哈佛大學進化生物學家 Daniel Lieberman 指出，人類之所以能在草原上「追到獵物累死」，靠的不是速度，而是耐力跑。而支撐直立、穩定軀幹、減少跑步時能量流失的關鍵結構，正是巨大的臀大肌（gluteus maximus）。這塊肌肉，本質上是一個高效率的生物彈簧。換句話說，屁股，是人類為了活下來而進化出的器官。

看看現代醫學的發現

重症醫師黃軒指出，屁股其實是「抗衰老儀表板」。進入影像醫學與大數據時代後，醫學界終於能「看穿你的屁股」。一項基納入超過6萬名受試者的MRI研究顯示：

．臀大肌越厚實

．全身握力越好（代表整體肌力）

．身體衰弱指數（Frailty Index）越低

．臀肌萎縮＋脂肪滲入（myosteatosis）

．跌倒、失能、慢病風險全面上升

來自《JAMA》一系列研究，在排除BMI後，臀股脂肪（臀部＋大腿）每增加1個標準差：

．冠心病風險↓約34%

．第2型糖尿病風險↓約49%

重點來了，不是所有脂肪都一樣。外層、彈性好、與肌肉共存的「好脂肪」；滲進肌纖維、破壞代謝的「壞脂肪」。這種差別，會直接寫在你的血糖與未來病歷上。

屁股形狀 其實藏著「糖尿病的早期密碼」

作為人體最大的骨骼肌群，臀部是餐後血糖的主要去向之一（≈80%由骨骼肌處理），而從你「屁股開始塌」，常常比抽血更早出現。

男性：直接萎縮型

．雄性激素下降＋代謝失衡

．臀肌快速流失

．早期空腹血糖異常明顯

女性：假性肥大型

．外觀看起來「還有肉」

．MRI 卻顯示：肌肉被脂肪滲透

．肌肉像「注水肉」——體積在、功能不在

黃軒強調，不論乾癟或虛胖，只要「不結實」，代謝幾乎一定出問題。醫學界的「暴論」：腿細肚子大，最危險。這項研究實際上是在警告所謂的「泡芙人」或「亞洲型肥胖」。許多亞洲人的BMI雖然在正常範圍，但因為肌肉量低且脂肪傾向堆積在腹部（內臟），即使看起來不胖，患病風險卻比「大屁股、粗大腿」的人高出許多。

為什麼「一定要在變老前存肌肉」？

這不是恐嚇，是代謝現實。20歲時「長」1公斤肌肉，相對容易；60歲後「保」1 公斤肌肉，難度指數級上升（合成代謝抵抗）。而臀大肌還有三個隱藏功能：

1、分泌肌肉因子（myokines）：抗發炎、抗氧化

2、穩定骨盆、預防跌倒

3、與全因死亡率呈負相關

換句話說，屁股有肉有力，是你的保命資產之一。（脂肪太多不算）

給未來的自己 留一點「彈性」

兩百萬年前，屁的肌肉，幫人類活下來；今天，它也默默幫你處理血糖、撐住老化。而現代生活唯一做錯的事是我們讓它一直坐著。如果你只能記住一件事：

．深蹲

．臀橋

．行走

．高品質蛋白質

不是為了你的屁好看，而是為了在老化來敲門之前，還有力氣站起來應門。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

