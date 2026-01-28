屁股＝糖尿病的早期密碼！男性「這形狀」是雄性激素下降

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，男性臀部肌肉若是直接萎縮，意味著雄性激素下降、代謝失衡。（示意圖／pixabay）

健康老化相當重要，醫師黃軒表示，人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。至於如何辨識臀部肌力，他表示，男性若是直接萎縮，意味著雄性激素下降、代謝失衡；女性若看來「有肉」，但不結實，代謝一定出問題。「臀部形狀是糖尿病的早期密碼。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，人變老的跡象未必是白髮，而是臀部。他引述一篇新研究並表示，在人類演化史上，臀大肌支撐人直立、穩定軀幹的關鍵結構，「屁股是人類為了活下來而進化出的器官。」

廣告 廣告

臀肌萎縮加上脂肪變性 害人跌倒、失能、慢性病

黃軒表示，一項納入超過6萬名受試者的MRI（核磁共振造影）研究顯示，臀大肌越厚實，全身握力越好（代表整體肌力）、身體衰弱指數（Frailty Index）越低。相較下，臀肌萎縮加上脂肪變性（myosteatosis）會導致跌倒、失能、慢病風險全面上升。

脂肪變性是指，脂肪在肌肉組織間堆積，取代了健康的肌肉纖維，這會降低運動表現，並增加心血管疾病、中風和死亡的風險。

臀部開始坍塌 是糖尿病的早期密碼

黃軒表示，臀部做為人體最大的骨骼肌群，是飯後血糖的主要去向之一（約80%由骨骼肌處理）。人的屁股開始坍塌，常常比抽血檢測的數字更早出現。

◆男性直接萎縮型

1. 雄性激素下降＋代謝失衡

2. 臀肌快速流失

3. 早期空腹血糖異常明顯

◆女性假性肥大型

1. 外觀看起來「還有肉」

2. MRI 卻顯示，肌肉被脂肪滲透

3. 肌肉像「注水肉」，也就是體積在，功能卻不在。

黃軒表示，不論臀部乾癟或虛胖，只要「不結實」，代謝幾乎一定出問題。

更多三立新聞網報導

不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命

霍諾德徒手攀101＝玩命？學者轟「1類人」長期賭命：都在自毀生命

霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物

400萬人注意！失眠 ≠ 睡眠時數 醫曝「它」才是關鍵：學會就能秒睡

