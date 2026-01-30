屁股「頂叩叩」是長壽密碼 6萬人研究：糖尿病風險降49%

大規模研究指出，臀股脂肪每增加一個標準差，能使冠心病罹患風險減少34%，第2型糖尿病風險更可降低49%。胸腔暨重症醫師黃軒強調，臀大肌越強健者，穩定血糖與延緩老化的能力越佳，建議民眾應透過走路、深蹲及臀橋等運動來強化臀部肌群。

黃軒在臉書粉專發文表示，臀大肌作為人體最大骨骼肌群，具備多重生理功能，包括分泌抗發炎與抗氧化的肌肉因子、穩定骨盆結構、預防跌倒意外，以及調節血糖等。他直言，無論男女，若臀部呈現乾癟、虛胖或鬆弛狀態，代謝功能幾乎都會出現問題。

一項納入超過6萬名受試者的研究，運用電腦斷層掃描技術檢視臀大肌狀況。黃軒說明，研究結果顯示，臀大肌厚實者的握力與整體肌力表現較佳，身體衰弱指數也較低;相對地，臀肌萎縮或脂肪比例偏高者，發生跌倒、失能及罹患慢性病的風險全面攀升。

黃軒進一步引用《JAMA》期刊研究指出，在排除身體質量指數(BMI)的影響後，臀股脂肪(臀部加大腿)每增加一個標準差，也就是臀大肌越有力的人，能降低34%冠心病風險，並減少49%第2型糖尿病的罹病機率。

黃軒解釋，人體約有8成的餐後血糖由骨骼肌負責處理，而臀大肌身為最大的骨骼肌群，肩負著穩定血糖的重責大任。他指出，屁股的形狀隱藏著「糖尿病的早期密碼」，患者在抽血檢出血糖異常數據之前，臀部大多已呈現扁塌狀態。臀大肌無力者的屁股多為乾癟或虛胖外觀，因此臀部可視為一塊「抗衰老的儀表板」。

黃軒強調，持續維持臀部肌肉量與力量是重要的保命資產，能協助穩定血糖、延緩老化進程。他建議想要長壽的民眾，與其坐著服用昂貴保健品，不如在老化來臨前站起來活動身體，特別是多進行深蹲、臀橋運動與走路等能強化臀大肌的訓練，更有助於延年益壽。

