居中協調卻裡外不是人！ 呂特挨批「川普掮客」川普還貼「這圖」激怒歐洲

隨著美國與歐洲間的對立情勢不斷升溫，北約秘書長呂特近期持續進行斡旋，試圖調停雙方的矛盾。但其將格陵蘭事務拿上談判桌的行為卻引發丹麥與其他歐洲盟友的不滿。 圖：翻攝自 @BRICSinfo X 帳號

[Newtalk新聞] 在格陵蘭相關議題的影響下，美國與歐洲國家間的裂痕持續擴大，大西洋兩岸不斷高漲的對立情緒也讓北約面臨了崩潰的危機。為了調停美國與歐洲國家間的衝突，北約秘書長呂特近期持續與各方面展開會談，試圖透過中立的立場與溫和的協商解決矛盾，但相關行為卻被指責為川普的「掮客」。與此同時，波蘭總統卡羅爾．納夫羅茨基 ( Karol Naweocki ) 也公開表態對川普掌控格陵蘭的支持，歐洲內部分裂的問題也成為了國際輿論的廣泛焦點。

X 推主「rainbow7852」指出，當地時間 20 日晚間，呂特在達沃斯與丹麥首相佛瑞德里克森舉行閉門會議，試圖針對格陵蘭問題展開談判。然而，在雙方即將開始會談之際，美國總統川普卻透過社群平台發送了一張「美國領土」的圖片，範圍甚至包含了近期引發一連串爭議的格陵蘭、委內瑞拉以及加拿大，進一步激發了歐洲國家的反對情緒。

在呂特試圖說服丹麥的同時，川普也發布一張與「美國領土」有關的照片，進一步加劇了歐洲國家的反對情緒。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

在會談過程中，佛瑞德里克森再次闡明了丹麥當局「格陵蘭是非賣品」的立場，並強調涉及主權的問題不應該成為談判目標，認為呂特試圖斡旋格陵蘭事務並展開談判的行為，是對北約成員國主權的「背叛」。佛瑞德里克森也在會談期間向呂特展示一份丹麥的政府文件，宣稱如果美國單方面透過行政命令「接收格陵蘭」，北約以及二戰後各國共同建立的國際秩序將「迎來徹底的終結」。

除了丹麥外，加拿大、挪威等其他北極地區盟友也對呂特試圖斡旋的態度表示不滿，批評呂特透過犧牲北極圈國家主權完整的方式，換取川普在名義上保留北約的決策。加拿大也針對呂特先前提出的「北極哨兵」計畫進行抨擊，認為讓美國主導北極地區事務的行為，將無異於「引狼入室」。

丹麥首相佛雷澤里克森。 圖 : 翻攝自IC Photo

與此同時，大批歐洲媒體也公開對呂特展開嘲諷，認為其拒絕承認「格陵蘭發生危機」的敘事以及支持川普「中俄滲透格陵蘭」主張的立場，讓他從「北約秘書長」轉職為「川普的行政助理」或「政治掮客」，並失去了歐洲民眾的信任。

「rainbow7852」認為，如果呂特在後續與丹麥或其他歐洲國家的談判中，要求歐洲盟友針對川普的請求做出「實質性讓步」，歐洲國家很可能選擇與北約「公開決裂」。「rainbow7852」也補充表示，由於呂特遲遲無法說服佛瑞德里克森參加川普舉辦的「多方會議」，歐盟委員會主席馮德萊恩已公開介入，宣布歐盟將主動協助丹麥處理格陵蘭危機。

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

「rainbow7852」也爆料稱，加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等北極國家目前正在進行秘密磋商，準備建立由歐洲國家組成的「歐洲北極防禦聯盟」，計畫在美國通過行政命令「強制接收」格陵蘭時，切斷與美軍在北極的情報共享，共同抵抗華盛頓的強硬行動。

在多個歐洲國家先後針對格陵蘭事務採取行動的同時，波蘭總統納夫羅茨基突然透過達沃斯論壇，展現對川普的支持。納夫羅茨基表示，雖然丹麥是波蘭的合作夥伴之，「但我覺得格陵蘭應該被視為戰略要地以及地緣政治問題」。

電報指出，在「妥協情境」中，丹麥可能同意讓美國取得格陵蘭的全面軍事使用權。 圖：翻攝自 X

納夫羅茨基強調，美國與歐洲在國防開支方面存在巨大的差距，「我們國家內駐紮著 1 萬名美國士兵，我們也持續採購著美國的軍事裝備。對北約東翼的所有成員國來說，美國幾乎是一個『無可取代』的盟友」。

另一方面，一位匿名歐洲官員接受《彭博社》訪問時指出，歐洲國家最終很可能將格陵蘭主權移交給美國，藉以安撫川普的情緒。「我與我的伙伴都認為，二戰結束後建立的世界秩序已經迎來終結，川普試圖重新劃定邊界的舉動，將徹底改變全球的政治格局」。

