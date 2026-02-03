居住不正義1／超商員工爽住「新創」企業宿舍 內政部挨酸大吃社宅「自助餐」

新北林口社宅聚落A3棟被規劃為扶持「新創」公司的基地新創產業，如今卻成了超商據點，員工還能優先入住專為「新創」公司安排的宿舍，住戶質疑「新創」二字恐怕被濫用了。（圖／方萬民攝）

坐落在全台最大社宅聚落新北林口「世大運選手村」的3棟「新創園」爭議不斷，除了酒店式公寓與周遭格格不入之外，近期更有讀者向CTWANT踢爆，裏頭承租店面的便利超商也蹭了「新創」名號，大辣辣地安排員工入住新創員工宿舍「卡油」。專家直斥，內政部老說「新創園」不算入社宅想切割管理責任，但每當計算社宅自償率時又老想拉進新創園營收美化數據，「自助餐」式行徑太不負責，更難杜輿論質疑。

由資策會與周邊單位轉投資成立的資聯公司管理林口社宅B5、A6與A3一樓店面，破百「新創」戶調度在手讓同業很是羨慕，居民直指董事長龔仁文（左）和總統賴清德的好交情是資聯最大的底氣。（圖／CTWANT後製組）

全名為「林口世大運選手村社會住宅」的林口社宅佔了林口台地10公頃之大，原先是為了2017年台北世大運大量選手入住而興建，活動落幕後高達34棟共3,490戶住宅原本要整批標售，然而在高房價之下「居住正義」喊得震天價響還得兼顧營運成本，那時當行政院長的賴清德便拍板，挪用其中31棟作為社會住宅，另外像A6、A7、B5三棟超過400戶轉交由經濟部中小企業處，喊出「新創」名號規劃為「林口新創園國際新創聚落」，其中A6全棟規劃為辦公空間、A7則打出分層多功能使用、B5還貼心地設置新創公司員工宿舍，希望鏈結周邊產業供應鏈，打造亞洲最活躍的數位經濟創業生態系。

而這科技味十足的「新創園」名號背後卻被踢爆問題橫生，CTWANT元月底在林口社宅自救會發言人鄧若寧引路之下直擊現場，眼見不少魁武黝黑的外籍身影悠悠地從A7大樓進出，原來這棟「新創」大樓在財團把持之下華麗轉身為短租型酒店，像是桃園璞園領航猿國際球團球員與眷屬就是常客，「飯店和新創有什麼關聯」住戶直呼「新創」根本是多金球員爽爽住的遮羞布。

鄧若寧進一步指出，A6、B5也大半由一家全名為「資聯股份有限公司」的單位把持，「資聯」可是2021年由資策會與其轉投資資鼎中小企業開發公司等周邊單位扶持的「孫公司」，資聯妙用了《公司法》和《預算法》巧門，滑溜地規避立法院預算和備質詢監督，年已70的現任負責人龔仁文更因與賴清德從成大時期交好至今而被冠上「賴友友」稱號，堅實的後台又能一口氣吃下上百戶社宅運營管理權，外界是好生羨慕。

但老實經營也就罷了，住戶爆料詭譎荒唐的事還在後頭，原先資聯在A3一樓金店面運營新創「招商中心」，長期「養蚊子」閒置成效不彰之下，2024年便移撥部分場地由全家超商進駐，再常見不過的便利商店也穿上了「新創」鐵布衫，大辣辣地讓不具居住資格的店員以「新創員工」名義超便宜入住B5新創宿舍，整街其他餐廳與超商員工可沒這好康，看得鄰居是分外眼紅，更爆料B5宿舍管理鬆散，私自轉租當「二房東」事件頻傳，直斥資聯管理不力。

林口社宅聚落A7棟目前由大瀚環球廣場運營，大樓介紹中與「新創」扯上邊的企業似乎有些少，大瀚強調一切沒有違約，但顧及觀感會逐步讓「非新創」企業陸續退場。（圖／方萬民攝）

政大地政系退休教授徐世榮就批評「社宅」根本被濫用，像本質是掠奪財產權的「區段徵收」、「市地重劃」等開發案自從拿了「社宅」當說帖後變得「高大上」，擦脂抹粉地忽悠大眾稱有開發正當性。但任何開發案都有預期效益門檻，現在拉經濟部出來「洗地」稱有3棟是「新創」具公益性不算是社宅，「但飯店、超商是新創公司嗎？」他直指官方說法是愈描愈黑。

另一名都市計畫學者則直指，國家住都中心董事長花敬群喊出社宅拚自償率恐怕「也有算入新創那3棟收益」，被罵了名實不符才切割稱那是新創園不算社宅，簡直是「包牌」大吃「自助餐」。他也呼籲，經濟部既然在世大運商圈拿了3棟樓搞「新創」，或許可以盤點轄屬台糖、台電等國營企業鄰近土地或閒置房舍，釋出做包租代管或社宅平息民怨，不然部會「內捲」也只是讓社會內耗。

資聯則對此指出，A3一樓是與全家便利商店合作的多元實驗場域，有導入獨步全台全家的新創應用科技，歡迎各界來體驗，也因此全家員工符合資格，確實可入住B5棟新創宿舍；至於B5棟新創宿舍被指管理不周「二房東」亂竄，資聯則稱沒聽過相關消息，無從回應。A7棟商旅經營者大瀚環球廣場則強調，只要達35％新創企業即符合與經濟部的合約營運門檻，但為了配合觀感與扶持新創產業，住宿與商旅等「非新創」類事業體已經逐漸退場。

國家住都中心代表內政部對此回應，政府對外宣稱的64％社宅自償率僅計算自建社宅，像「林口世大運選手村」屬於2017世大運後移撥，不是國住都自建，不列入對外公布的自償數字範圍，但國住都未進一步揭露林口社宅租金運營等費用的自償率數字，僅強調出租率達9成穩定運營中。

