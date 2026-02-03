居住不正義2／閒置百戶社宅8年上億租金打水漂 住戶控國住都董事長涉瀆職

全台最大社宅聚落的林口世大運選手村住戶怒指，有2棟社宅被低度利用「當倉庫」，移撥8年來至少短收新台幣上億租金，一怒之下狀告國家住都中心董事長花敬群（圖）涉有瀆職。（圖／周志龍攝）

多達3,490戶的新北林口世大運選手村社會住宅聚落分成342棟人氣頗旺，成熟的生活機能更隨時有百戶等著候補「卡位」，一般戶還得遵守「六年」大限準時離開，卻有2棟超過150戶從2018年撥用以來閒置至今，除了保守估計新台幣上億元租金收入打水漂外，苦苦候補者更宛如「冤大頭」排了個寂寞。住戶代表怒批，管理林口社宅的國家住都中心「放爛」2棟多年不出租，已對住都董事長花敬群提出刑事瀆職告訴。

林口社宅聚落超過30棟建築是全台最大的社宅集合體，但DB（右起第二棟）棟84戶閒置多年，看在苦苦排隊等入厝的候補者眼中實在諷刺。（圖／方萬民攝）

林口社宅自救會發言人鄧若寧帶著CTWANT攀上林口文化二路一段與仁愛路二段交叉口，車水馬龍的黃金轉角可謂社宅正核心，但坐落兩端的CI、DB二棟對外窗緊閉也沒懸掛衣服，看起來毫無「煙火氣」是相當詭異。

廣告 廣告

鄧若寧氣憤指出，分別有72、84戶的兩棟建築從2017年世大運結束後根本沒人入住，輾轉聽聞被住都拿來當「倉庫」堆置閒置家具，即使CTWANT已在2024年11月「社宅死胡同」專題踢爆閒置問題，住都仍依然故我把兩棟「晾」在那老不開發，除了晃點外頭苦等不到入住機會者外，到了夜晚更是治安死角。

鄧若寧直指，管理中心推稱CI這棟將準備導入熱騰騰修法出爐的「婚育宅」市場，但其實住都早就盤點出了全社區有400多戶3、4大房型想做婚育宅儲備房，蒐集意願「潛銷」時卻只來了280多戶登記，「租金那麼貴、又不能申請租金補貼誰住啊」她點出核心問題。

社宅不是該便宜出租嗎？原來在2025年底社宅租金分級制度變了，導入「家庭平均每人每月所得」與「最低生活費」的倍數後分成四級，比起過去「一般戶」、「優先戶」二階層是更細緻，卻也挨批變相漲價。以四口之家承租3房的貓福（化名）來說，原先1.9萬月租還可負擔，「所得分級」後一漲就來到3.2萬，還不如外頭租客能申請租金補貼，他們夫妻倆只能帶孩子無奈「洗」到桃園海線租房，想到因轉學不安連連做惡夢的孩子，她眼角泛淚。

行動不便的老楊（化名）也向CTWANT大吐苦水，他與同為身障的太太，原先和兒子、孫子共4人同住林口社宅，家計全由當單親爸爸的兒子扛，無奈房租遲繳被管委會扣滿30點終止合約搬家，儘管「遲繳」自知理虧，但也不免感嘆「社宅不是社福單位嗎」？怎麼把真正需要幫助的人「掃地出門」。

未具名物管人員則爆料，住都仗著一期2年總金額達4億標案的林口社宅物管標案肥滋滋，竟要求得標物管公司派車和司機接送台北中山區住都總部員工「上下班」，想到農曆年後3月又要重新招標議約，「物管公司哪敢得罪住都『財神爺』啊？」她攤手。

OURs 都市改革組織政策研究員廖庭輝就批評，總統賴清德從選前要蓋13萬戶社宅，上任至今1戶都核定不了就算了，還改宣布「蓋4萬戶就了不起了」直接「躺平」，下頭內政部當然有樣學樣，連現存社宅都懶得積極活化，對外推稱要改以「包租代管」解決年輕人與弱勢居住問題，但像空屋稅、房地合一稅提高等助攻「包租代管」的「武器」卻老卡在財政部反對，居住「不」正義實在讓人喪氣。

政治大學地政系退休教授徐世榮（圖中）直指「社宅」已淪為區段徵收、市地重劃等土地掠奪行為的「遮羞布」，呼籲民眾別被美好的居住正義話術給拐了。（圖／周志龍攝）

政大地政系退休教授徐世榮則怒轟，自2024年林口社宅2棟百戶閒置宅被爆料後，住都那時搪塞稱要做為「樂齡駐所」，如今還是閒置儲物間「養蚊子」，現在又蹭修法時事說要當「婚育宅」，會不會如實去化實在很難讓人放心。他也直指，連主管機關都放任有需求的人苦苦排隊，老不把現有閒置社宅完整釋出，散漫程度可見一斑，後頭若再有土地重劃開發商打出「社宅」大旗博社會好感，「你就知道那只是甜言蜜語了」他感嘆夢醒時分居住正義還在空中樓閣。

國家住都中心對此回應，林口世大運社宅CI棟及DB棟是保留給「政策性社宅試辦場域」，一切配合政策辦理，國住都人員並無刻意閒置空間甚或瀆職問題，而這兩棟在2025年底已開放為「婚育宅」登記，第一波剛好在2月1日起陸續入住，也確實還有空房，若對3、4房有需求者可上國住都官網查詢詳情，11日止都歡迎符合資格者登記；至於社宅物管接駁國住都員工來往北市中山區辦公室與林口社宅是屬公務來往，絕非住戶誤解的「上下班」用途，特此澄清。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

居住不正義1／超商員工爽住「新創」企業宿舍 內政部挨酸大吃社宅「自助餐」

溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神 街頭揪女伴哈菸小酌