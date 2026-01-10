居住正義三軌並進 內政部加強照顧租屋族

記者吳典叡／臺北報導

內政部今（10）日指出，自2016年起至今，政府持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等三軌政策，已協助超過110萬戶租屋的青年、弱勢與婚育家庭，未來將從政策「可及性、立即性、精準性」三個面向優化政策配置外，也會符合居住正義、社會福利、環境保護等三項國家政策，穩健財政措施下全方位推動租屋家戶政策。

內政部表示，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，透過三軌政策同步推進，截至2025年底，目前社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計已有逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助，有效減輕民眾居住負擔。

廣告 廣告

內政部說，過去幾年，租金補貼朝可及性的方向優化，讓申請流程逐步簡化，以即時減輕租屋者經濟壓力，依「113年住宅需求動向調查」，高達93.5%的租金補貼申請人認為該措施有效減少經濟壓力、18至35歲青年中約7成對租金補貼感到「滿意」或「非常滿意」；此外，受益戶數也已提升到約90萬戶，顯示租金補貼具高度實用性，並獲得多數民眾肯定。

內政部表示，會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以增加弱勢承租比例、提供租客更穩定的租期與公證機制，搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等配套措施；同時，包租代管政策也將會與衛福部合作，連結社福機制，給予弱勢族群更完整的照顧。