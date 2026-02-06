居住正義失焦？ 他揭社宅地下室「停滿百萬名車」 網熱議





社會住宅原本被視為實現居住正義的重要工具，但當「社宅地下室停滿名車」的畫面在網路流傳，這項政策是否已經偏離初衷，再度掀起熱烈討論。有網友直言，如今的社宅不僅不像協助弱勢，反而更像是讓少數人「抽中豪宅」。

一名網友近日在網路論壇PTT home-sale板發文，以「社宅政策」為題，批評現行社宅規劃方向嚴重失衡。他指出社宅的本質應該只是解決居住問題，政府應在有限預算下，盡可能提供更多戶數，但實務上卻反其道而行。

原PO質疑，近年的社宅選址多集中在台北市精華地段，例如廣慈、南港車站周邊，不僅興建SRC鋼骨結構大樓，室內還配備高規格衛浴，甚至為了社宅額外投入上百億元建設捷運，成本之高令人咋舌。

他進一步指出，若將這些黃金地段出售，將資金轉而到淡水等郊區購地興建社宅，理論上能蓋出數倍的住宅數量，才能真正讓更多人受惠。反觀現況，社宅數量有限，中籤率極低，地下室卻停滿高價名車，「住社宅的人開的車可以買淡水的房子，然後裝窮，不是很好笑」。

▼原PO指出社宅數量有限，中籤率極低，地下室卻停滿高價名車。（示意圖／取自Pexels）

對於社宅地段與建材規格不斷升級，原PO直言這樣的方向「非常不健康」，認為社宅應該大量興建於房價較低的區域，建材以實用為主，才能真正分散人口與就業壓力。

貼文曝光後，引起不少通勤族共鳴。有網友感嘆，自己努力工作卻只能買在蛋殼區，每天長時間通勤，反觀社宅卻蓋在蛋黃區，靠抽籤入住，「現在的社宅本身設計和服務對象都不是救濟」、「我是覺得社宅蓋在這些地方很智障，抽籤資格也很智障」、「蓋在精華區戶數少，中籤率極低，價值上百億的地只嘉惠少數人，蠢到爆的政策」、「就是因為社宅蓋在精華區，才會有假弱勢來住，真的有照顧到弱勢？」。

▼不少網友質疑社宅政策成為被濫用的資源。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有另一派網友替政策緩頰，認為政府作為「最大房東」，必須考量資產的長期價值與競爭力。若社宅全數設在偏遠地區，不僅可能缺乏工作機會，還有淪為蚊子館的風險，也會讓弱勢族群被進一步標籤化，「政府是有競爭對手的，所有房東都是政府的競爭對手，哪一個房東會壓幾萬間物件在淡水啦」、「不是台北市的你會想住？淡水社宅香嗎」、「買都不會買淡水了 還去淡水住社宅？寧願租北市吧」。

此外，也有人指出現代社宅早已不僅是救濟手段，而是許多年輕人職涯初期的「過渡住所」，讓他們能住在離工作地點較近的地方，降低生活壓力，「本來就應該蓋在精華區，服務市中心的上班族！」不過，即便認同社宅設於精華區的方向，多數網友仍認為，入住資格與資產審核必須更嚴謹，否則再好的政策，也可能成為被濫用的資源。

（封面示意圖／取自Pexels）

