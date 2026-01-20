居住正義的幻滅 從新青安到大幅縮水的社宅

台灣的居住正義，難道只存在選舉的口號裡？總統大選期間，賴清德為了吸納年輕選票，大張旗鼓推出新青安與百萬租屋家庭支持計畫。然而，新青安配套不足，房價失序，政府祭出緊縮政策，以一貸難求企圖終結房市亂象，讓當初相信賴政府承諾而買房的民眾，如今成了在高房價頂端承擔風險的犧牲品。新青安的慘痛教訓尚未落幕，賴政府另一張13萬戶社宅的競選支票，再度跳票。

賴總統當初承諾在8年內直接興建13萬戶社會住宅，但在執政不到2年內，內政部長劉世芳卻在國會坦言，目標預計大幅下修，甚至有評估僅剩3萬戶。這種從13萬砍到剩零頭的政策大轉向，引發在野陣營強烈砲轟。民眾黨主席黃國昌痛批，這擺明是「騙選票」，踐踏了居住正義的價值，賴總統有擔當就應站出來向全國年輕人道歉。國民黨立委牛煦庭也曬出數據打臉中央，批評政府在解決青年居住問題時斤斤計較、預算喊窮，在軍購時卻眼睛連眨都不眨，顯見政策優先順序完全錯亂。

令人憤慨的是，身為主責機關的內政部非但沒有低頭檢討，反而展現出施政的傲慢。立法院內政委員會召委黃建賓原本安排「興建社宅無法落實」的專題報告，內政部竟公然挑釁立法權，私自變更報告題目為「百萬戶支持計畫精進方案」，企圖用漂亮的話術遮掩跳票的事實。黃建賓對此嚴厲譴責中央不尊重立法院，亦不願承認疏失。

最令人驚嘆的是，部長劉世芳非但不道歉，還大言不慚地將責任推給地方，點名台北、新北、桃園、台中等藍營四都「進度慢」，才導致數據需要調整。這種「自己跳票、怪罪對手」的政治甩鍋術，簡直是「厲害了，民進黨」。中央手握國土署與住都中心的龐大資源與預算，卻在開出的全國性支票兌現不了時，轉身指責配合的地方政府，這不僅是行政失能，更是政務官道德的淪喪。

如果政府可以把承諾隨意降到「打到骨折」的程度，那麼居住正義就只是選戰中的催票密碼，而非治國的初衷。民進黨若繼續靠著「大開支票、選後賴帳、再怪對手」的劇本治國，終將失去整代人的信任。年輕人要的是一個遮風避雨的家，而不是一個玩弄文字遊戲、讓百姓承擔後果的鴕鳥政府。

