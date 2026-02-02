居住正義篇 1 --台灣都市更新的爭議核心--資訊不對稱、權力不對等以及利潤分配不透明
台灣都市更新的爭議核心，往往在於
資訊不對稱、權力不對等以及利潤分配不透明。當住戶被視為被動的「被拆遷者」而非「共同開發者」時，權益便容易受損。
權益剝奪與建商主導，目前的關鍵爭點與住戶的自保方向：
住戶「出資者」地位被忽視
在法律定義上，都市更新（尤其是權利變換制）本質上是住戶「出資（土地）」與建商「出資（資金與技術）」的共同開發計畫。
不公平點： 建商往往將其投入的「共同負擔」（如營造費、管銷費）極大化，而將住戶提供的「土地價值」極小化，導致住戶分配到的室內坪數大幅縮水。
自保機制： 住戶有權要求公開預算明細。透過內政部都市更新入口網提供的資訊，可了解最新的法令規定，並可評估是否採取「自主更新」模式，自行找專案管理公司（PCM）而非全權交由建商主導。
主導權喪失與資訊黑箱
分配爭議： 許多建商在簽約時使用「合建契約」，內容往往對建商有利（如：車位分配權、樓層選位權）。
參與權： 依據《都市更新條例》，住戶可組織「更新委員會」。若對估價結果不滿，應在「公開展覽」期間提出書面異議，並參加各縣市政府舉辦的聽證會（以台北市為例）表達訴求。
如何對抗「不公平」的關鍵環節
選定估價師： 權利變換中的「價值評估」由三家估價師決定。住戶應爭取其中至少一家由住戶端推薦，避免估價師偏向建商。
審閱期與專業諮詢： 絕對不要在資訊不明時簽署「合建意向書」或「同意書」。建議諮詢財團法人都市更新研究發展基金會等第三方專業機構，協助審視契約條件。
容積獎勵分配： 容積獎勵是由政府給予的公共資源，住戶應確認這些多出來的坪數是如何在住戶與建商之間分配，而非被建商獨佔。
總結
要打破建商主導的僵局，住戶必須從「受害者心態」轉為「發起人思維」。若多數住戶能凝聚共識並聘請法律或估價專業顧問，才能在談判桌上獲得應有的參與權與出資分紅。
台灣都市更新中的「住戶權益剝奪」與「建商主導權過大」是長期存在的爭議，核心在於住戶雖身為土地出資者，卻常因資訊不對等與制度設計，在分配過程中處於被動。
以下為 2026 年台灣都更爭議的關鍵現狀與分析：
住戶出資者地位被架空
在傳統「合建」模式下，建商提供資金、住戶提供土地，住戶本應是共同出資者。然而，建商常掌握開發成本（如營造成本）的報價權，住戶難以確認其合理性。
資訊不透明： 建商可能低估原房產價值，或在「權利變換」中透過拉高「共同負擔」比例，稀釋住戶分回的坪數。
分配不公： 2026 年受通膨與營造成本飆漲影響，地主分回比例進一步被壓縮，「一坪換一坪」在許多案例中已難以達成。
建商主導權與獨裁制度
現行制度讓建商（實施者）在整合成功後擁有極大的決策權，住戶往往無法選擇其他承包商或參與細節管理。
「零地主戶」現象： 2025 年底起市場出現標榜「無原住戶」的建案，顯示建商傾向將原住戶「洗出」以利於單純管理，這被批評為剝奪住戶原址居住的權利。
強制參與爭議： 在達一定比例（如 80%）同意後，政府可介入強拆，這使少數不同意戶認為其私人財產權遭到公權力與建商聯手剝奪。
自主都更（自力更新）的困境
為了拿回主導權，政府雖鼓勵住戶發起「自主都更」，但執行極其困難：
專業門檻高： 住戶缺乏建築、法律與地政專業，難以應對複雜的審議流程。
資金與信任危機： 住戶難以達成出資共識，且無建商擔保時，銀行融資困難度增加。
2026 年政策動向：試圖修正失衡
針對上述問題，政府於 2025 年底至 2026 年研議推動相關改革：
擴大自主都更獎勵： 行政院計畫提供「一條龍」全案管理協助，並由都更基金提供信保，讓地主無需與建商分配容積，藉此保障更多使用面積。
契約透明化： 律師建議地主應善用不動產開發信託與續建機制，確保建商倒閉或財務危機時財產能獨立受保。
建議自保措施：
住戶可要求建商提供完整的權利變換計畫說明，並利用政府提供的都市更新諮詢服務進行專業評估，避免在不了解契約內容的情況下簽署同意書。
要打破建商與住戶之間的對立，將關係從「開發商對拆遷戶」轉向「專業合夥人」模式，政府政策發展與市場趨勢主要聚焦於
「利潤共享機制」與「主導權專業代理」。
若要實現公平的「合夥模式」，政府與民間可朝以下四個方向轉型：
推動「全案管理 (PCM)」取代傳統合建
在合夥模式中，住戶應是「老闆」，建商則是「受僱的執行者」。
作法： 住戶集體聘請「專案管理公司 (PCM)」，支付服務費而非分配坪數。建商僅負責營造與管理，賺取合理的營建利潤與管理費。
優點： 都更後增加的容積價值（利潤）全數回歸住戶。
行動建議： 住戶可透過財團法人都市更新研究發展基金會尋找具公信力的 PCM 顧問，將建商的角色定位為技術合夥人。
建立「階梯式利潤分配」機制
傳統合建比例是固定的，但開發過程中房價上漲的利潤往往被建商獨佔。
合夥精神： 在契約中加入「超額利潤分享條款」。若最終售價高於預期，超出部分應由建商與住戶按比例分成。
透明化： 仿照公司合夥，建商需定期向由住戶組成的「更新委員會」進行財務進度報告，確保每一分預算支出都經過住戶（出資者）同意。
強化「信託管理」確保出資安全
住戶最大的恐懼是「地拿去了，房子蓋不起來」。
作法： 強制執行「不動產開發信託」。住戶的土地與建商的資金全部進入銀行信託專戶，專款專用。
預防機制： 簽訂「續建協議」，若建商發生財務危機，銀行與受託機構必須找尋新廠商接手，保障住戶這名「投資者」的資產不會化為烏有。
政府擔任「專業公正第三方」
政府不應只是審議，應轉向「仲裁與撮合」角色。
2026 政策趨勢： 政府積極推動「公辦都更 2.0」，由政府轉投資的都更中心擔任實施者，將利潤透明化並回饋給社區公共設施，降低建商因追求暴利而與住戶產生的摩擦。
估價公正： 住戶應利用各縣市政府提供的估價師推薦名單，由住戶、建商、政府各選定一家估價師，以「三方共識」決定出資比例，達成公平合夥。
總結
要達成「共榮」，關鍵在於將「分配坪數」的談判，轉化為「投資比例」的計算。當住戶有管道能監督營造開支，而建商也能獲得穩定的管理收益而非承擔房價波動風險時，這種「技術合夥」模式才能真正解決不公平競爭的問題。
「住戶出資、政府協助、建商營造、公益回饋」的合作模式，政策框架可以透過以下四種具體方案實踐：
「容積獎勵換回饋」模式：住戶變身社會住宅供應者
住戶可以主動向政府申請提高「容積獎勵」，並將增加的部分坪數捐贈作為「社會住宅」。
機制： 根據現行《都市更新條例》，捐贈社會住宅可獲得額外容積獎勵。住戶以土地出資，政府提供更多建築面積，建商負責蓋。
共榮點： 住戶不需增加出資額，卻能換回更大的室內空間；政府則在精華區獲得公宅資源，達成雙贏。
行動： 住戶可透過內政部國土管理署了解最新的「都更容積獎勵辦法」。
「公辦都更 2.0」住戶轉投資模式
住戶配合政府將部分樓層規劃為公宅或青創空間，由政府擔任「實施者」或委託國家住都中心執行。
機制： 政府提供信貸擔保，解決住戶（出資者）的融資問題。住戶除了自住外，可將分回的部分住宅單元長期租給政府作為公宅。
共榮點： 住戶獲得穩定的租金收入（政府代管），且由政府負責後續維護，解決空置與管理問題。
「代管代租」與「高齡換居」計畫
針對老舊社區高齡住戶，政府推出「以老換新」的合作方案：
機制： 住戶配合都更將老屋交由政府更新為公宅，政府優先安排住戶入住周邊有電梯的社會住宅（中繼期）。
共榮點： 都更完成後，住戶可選擇搬回新屋，或將新屋產權留給子女，自己則續住公宅。這讓住戶的「資產」與政府的「居住服務」產生結合，解決老屋重建期間的居住焦慮。
建立「公益型自主都更」法人
住戶可以成立「都市更新會」，並與政府簽訂「公益性契約」。
機制： 住戶承諾在都更案中保留 10%-20% 的空間作為長照中心、托嬰中心或社會住宅。
優惠： 政府針對此類案件提供「最高比例稅賦減免」（如：地價稅、房屋稅延長減免）以及「專案低利融資」。
參與權： 住戶身為出資者，能主導公益空間的種類（例如選擇社區最需要的托老所），增加社區價值。
具體落實步驟建議：
連署意願： 社區凝聚 75% 以上共識，表達願配合公宅政策。
諮詢專業： 聯繫各縣市政府的「都市更新處」或「住都中心」，申請「公辦都更」或「自主都更輔導」。
條件談判： 要求政府在審議時，將「公益回饋」轉化為「免除管理費」或「公共基金補貼」，直接減少住戶未來的持有負擔。
這種模式將住戶從單純的「地主」提升為「都市公益合夥人」，不僅能提升房屋價值，更能透過政府資源解決建商主導權過大的問題。
