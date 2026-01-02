居住美學 雲舞白讓家更舒適

全球色彩權威Pantone於2025年12月正式公布2026年度代表色為輕盈、通透、帶有充氣感的「雲舞白」，專家認為，可將此新年度代表色，融入居家布置，不是單純把家變白，而是讓「光」與「量體」變得更溫柔、更耐住。

Pantone自1999年啟動年度色計畫以來，首度以「白色」成為年度主角。21世紀不動產指出，此一選色不只反映設計審美的轉向，更回應高壓、快速、資訊過載的社會節奏：人們正在尋找能讓情緒降噪、心緒回到平衡的日常場域，而「家」正是最關鍵的承接容器。

廣告 廣告

針對2026年的居家趨勢，21世紀不動產建議，可將雲舞白視為空間的「靈魂底色」：它最擅長的，不是單純把家變白，而是讓「光」與「量體」變得更溫柔、更耐住。牆面若採用偏霧面的雲舞白，可讓反射更均勻、降低刺眼感，特別適合採光有限的小宅、首購宅，或希望空間視覺更清爽的人。

家具配置上，建議以同色系不同溫度（米白、奶油白、暖灰白）堆疊層次，避免全白落入單調或過冷；織品則可透過亞麻、棉、羊毛等天然觸感拉出溫度，以細緻紋理取代大量圖案，更耐看、也更符合長住需求。收納櫃體若能以雲舞白統一量體，能有效降低視覺噪訊，讓動線更乾淨、日常更好整理。

至於場景運用，雲舞白尤其適合臥室與衛浴等「回到自己」的空間：以柔白承接光影，讓休息與放鬆更有儀式感；在廚房或餐廳等生活核心區域，則能提升清爽度與明亮感，強化家人互動時的舒適氛圍。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，我們觀察到，買家在意的不再只是坪數與裝潢是否華麗，而是空間能不能真正讓人放鬆、好打理、住得久。色彩是影響居住感受最容易被忽略的關鍵：同樣的格局，牆面明度、材質霧面程度與光線散射方式不同，體感開闊度與情緒舒適度會差很多。

展望2026年，居住美學的方向將更清楚指向三個關鍵詞：簡化、留白、長住。雲舞白的優勢在於，它提供一個包容度很高的底色，讓預算可以更精準地用在提升生活品質的地方，也讓家庭能隨人生階段透過軟裝更換調整氛圍，降低反覆翻修的成本與耗損。董家菱也強調，「好房子不只是坪數，而是能陪伴長時間生活的設計選擇。」