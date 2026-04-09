居家別只刷白牆！用灰色調這樣搭不顯髒又更有質感

整理｜Eason 圖片來源｜如沐設計、晨陽設計、初向設計



白色是居家裝潢中經典且最常見的色調選擇，具視覺放大、明亮空間及百搭特性，當白色運用在牆面上時，相對地其髒污極度明顯，同時也讓空間顯得單調、無層次感。介於暖色調與冷色調之間的灰色，其作為中性色調，正是完美的調和劑，而灰色深受喜愛也是有原因的——比白色更能為空間增添深度，自然會給人安穩、沉靜的感覺，兼具現代質感，近年來也逐漸成為居家設計熱門的色調選擇。

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圖片來源：如沐設計

不同的灰色調能呈現出不一樣的氛圍感

從空間的角度仔細探究灰色，可以發現其並不是單一顏色，而是一整個光譜。從偏暖的米灰、帶棕的霧灰，到冷調的石墨灰、水泥灰，每一種都在訴說不同的空間性格。選對灰色，其實比刷白更耐看，也讓空間更耐人尋味。

圖片來源：如沐設計

灰色調讓空間在低彩度下營造低調沉穩的質感

灰色最大的優點，在於它的「中性」。它不像白色那樣把所有焦點推到牆面，也不像深色那樣容易壓縮空間。灰更像背景音，讓家具、光線與人的活動自然浮現。當牆面是低彩度灰色時，木質、皮革、織品的質感會被放大，空間層次也隨之展開。

圖片來源：晨陽設計

空間的採光是影響灰色調呈現的元素之一

在實務上，採光好的空間，可以選擇偏冷的淺灰，搭配白色天花與簡潔線條，呈現清爽俐落的現代感；若是光線不足，則建議選擇帶暖度的灰，像是奶茶灰或灰褐色，搭配木地板與黃光照明，居家空間會顯得舒適而更有溫度。

圖片來源：晨陽設計

材質選擇對於灰色調的展現也至關重要

一個空間的人文氣息，往往藏在灰色的細節裡。例如水泥牆的自然紋理、礦物塗料的不規則手工質地，都讓牆面不再只是背景，而是時間與手感的累積。這些細微變化，反而能模糊污漬與磨損的界線，讓生活痕跡變得合理而好看，展現出家的獨特性。除此之外，在日常生活中，灰色也非常好搭配。例如孩子的畫作、旅行帶回來的物件、臨時添購的家具，都能在灰色背景中找到適合擺放的位置，而不會顯得突兀，充分展現獨有的空間性格。

圖片來源：初向設計

與其說灰色是一種流行色調，不如說它是一種生活態度，能讓看似平凡的空間，展現不一樣的質感氣息。隨著人們在空間配色上打破過於單調的白色，選擇運用灰色在居家環境，或許正是讓家真正在快速變遷的流行文化裡，保持安穩沉靜而內斂的生活美學。

圖片來源：初向設計

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