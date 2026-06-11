居家化療納商保破局？石崇良：打折理賠也可創雙贏

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金融監督管理委員會保險局昨（10）日召集產壽險業者，針對住院改門診、一日手術、在宅急症照護等醫療險理賠三大議題進行研商，最終並未達成共識。衛福部長石崇良今（11）日對保險業者喊話「何不轉個念想」，指出如感染症患者在家住院，醫療費用僅是過去住院的一半，若保險不給付導致大家都去住院，業者反而付出更多。石崇良強調，國人多數擁有商業保險，不應因科技進步與照護模式改變而不予給付造成資源錯置，未來舊保單理賠可討論採取打折理賠等方式，搭配現有醫療模式達成雙贏。

住院手術轉門診通融理賠 舊癌險居家照護納入檢討

石崇良表示，過去早年開白內障幾乎都要住院，後來改為門診手術後業者也已調整理賠，因為保費費率計算基礎本就已涵納該疾病風險。然而目前如心血管疾病要放支架或擴張術，很多國家已發展成從手臂置入的一日手術，台灣卻因保險理賠未改，多數仍要求住院才理賠，導致第一線推動新醫療模式時面臨障礙。

因應護病比入法催生一日手術 將由衛福部統一訂定認定基準

而因應「三班護病比」入法所催生的高效率「一日手術」模式。由於醫療院所面臨護理人力壓力，將原本需短期住院的低風險或微創手術轉為當日進出，導致保戶常因不符保單的「住院」定義而產生理賠認定爭議。

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未來一日手術究屬門診、住院或其他醫療型態，將不再單純採取機械式的「6小時規則」。保險局已同意由衛福部及醫療院所先行統一定義「一日手術」的認定基準，並與一般的門診手術做出明確區隔。臨床上將以醫生的專業診斷作為主要判斷標準，以利未來新保單設計時能有清晰的理賠依據。

居家醫療不合舊款保單條款 石崇良籲打折理賠

至於「在宅急症照護」納入保險給付，目前規畫納入的疾病包含膀胱發炎、腎盂腎炎等尿路感染，以及肺炎、軟組織感染如蜂窩性組織炎。這類疾病的特點在於病情相對穩定、通常不需要醫院複雜儀器治療，但需要施打靜脈抗生素。針對此類新型醫療模式，壽險業態度明確，方向上傾向透過開發新商品來因應改變，最快預計於今年底就會推出包含在宅醫療的新保單。

至於引發各界關切的舊醫療險理賠規則，石崇良指出，舊保單雖然受限於既有契約約定，但畢竟很多人早已付出保費，應該從公平合理性上來討論。由於居家治療與住院治療的病人付出成本確實不同，未來可以進一步討論不採取全額理賠、而是改採「打折理賠」等折衷方案，讓保單選項可以靈活搭配現行的居家或門診照護方式，避免醫療資源錯置。

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