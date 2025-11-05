居家安寧照顧全方位 讓家屬放鬆喘息

新加坡一位印度裔老先生飽受巴金森氏症困擾多年，慈濟居家醫療團隊協助，讓家人才得以喘息。

78歲的西瓦老先生，多年來飽受躁鬱症的困擾。近幾年，更出現巴金森症的症狀，手腳越來越僵硬、吞咽也越來越困難。

病患 西瓦：「我很怕腹瀉，那天我瀉了10次，(結果)住院了，他們查來查去，一直抽血檢查，查不出原因，非常痛苦。」

熱愛美食的西瓦老先生，現在每天的飲食就只有蔬菜湯和果汁。 52歲的女兒拉吉是西瓦老先生的主要看護者。

「爸爸，您要小便嗎，還是您已經尿在尿布了。」

今年3月開始，西瓦老先生就因為不同的身體狀況，頻密地進出醫院。 由於西瓦老先生偏向在家治療，醫院因此轉介他給慈濟的居家醫療團隊。

臨終關懷護理師 陳玉心：「他喜歡有人來探望他，他喜歡與人交談，每位病人，我都會深入探索，他們的生理、社交及心理層面的狀況，給病人一種非常全面，整體性的居家護理。」

在照顧西瓦老先生的過程中，慈濟居家醫療團隊的醫生、護士、社工和物理治療師攜手照顧他的身心靈層面，也與拉吉一起面對突如其來的各種情況。

然而拉吉沒想過，上班前爸爸還與她招手; 當再見到爸爸時，卻是永別了。

西瓦的女兒 拉吉：「他希望他的葬禮在24小時內解決，他甚至瞄了活動大廳，你們要把我安放在那裡，那可要花不少錢啊，他是個好爸爸，我從來沒有見過有人談論葬禮跟錢，我從來沒有見過。」

