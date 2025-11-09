居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離

美國長壽醫師凱迪近日在社群平台TikTok發布警示影片，指出多數人在家中與「沉默殺手」朝夕相處卻渾然不覺。從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質及長期保健角度來看，香氛蠟燭、空氣清新劑、微波袋裝爆玉米花、夜燈等4種常見居家物品應立即遠離，以免危害健康。

美國長壽醫師凱迪點名 香氛蠟燭 、 空氣清新劑 、 微波袋裝爆玉米花 、 夜燈等 4種常見居家物品應立即遠離 。（示意圖／pexels）

日前《紐約郵報》對此進行報導，美國保健長壽診所Valor Wellness長壽醫師凱迪（Shayne Keddy）指出，香氛蠟燭是隱形殺手，蠟燭燃燒時會釋放苯、甲醛等有害化學物質。苯是已知的致癌物，與白血病等血液癌症有關，同時會刺激呼吸道。高濃度甲醛則會刺激皮膚、眼睛、鼻子及喉嚨，甚至增加罹癌風險。在室內點燃香氛蠟燭不僅降低空氣品質，還會提高人體接觸這些有害物質的機率。研究更指出，即使未點燃的蠟燭也可能持續釋放毒素。

空氣清新劑也被列為健康隱患。凱迪指出，包括插電式芳香劑、噴霧及車用芳香劑在內的產品，多由各種化學物質混合而成。其中部分成分如具生殖毒性的鈴蘭醛（Lilial）及會引發皮膚過敏的合成香料HICC已被歐盟禁用，但在美國仍廣泛存在於產品中。即使微量接觸這些物質，也可能導致偏頭痛、氣喘、呼吸困難及皮膚刺癢，甚至與神經系統問題有關。

令人意外的是，深受許多人喜愛的微波袋裝爆米花也被點名為健康殺手。凱迪說：「很多人聽到這一項超吃驚，因為它似乎比洋芋片更健康。」實際上，爆米花袋內層含有全氟烷基化合物（PFAS），這種「永久化合物」不會自然分解。當袋子加熱時，PFAS會滲入玉米花中，最終被人體攝入。研究發現，每天食用微波袋裝爆米花的人，一年後體內PFAS含量比平均值高出63%。凱迪建議，想吃爆玉米花最好使用傳統空氣式爆米花機，或將玉米粒與適量油鹽放入鍋中加熱，較為安全。

最後一項隱形殺手是夜燈，雖與毒性無關，卻會嚴重影響生理時鐘。凱迪指出，人體的晝夜節律、荷爾蒙釋放及24小時體溫週期，都可能因這種常見的夜間裝置而受到擾亂。冷光LED會讓大腦誤以為處於白天時段，導致褪黑激素延遲分泌，影響睡眠品質。藍光比綠光的危害更大，長期暴露於藍光環境不僅會造成精神不濟，還可能與第二型糖尿病、心臟病、肥胖及某些癌症有關。若必須使用夜燈，醫師建議選擇暖色調燈泡，以減少對健康的負面影響。

