居家托育員健檢補助千元 減輕負擔

減輕負擔、專業升級，基隆加碼補助居家托育人員健檢保險，並同步表揚優質托育人員。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府為肯定第一線托育人員的辛勞，並實質支持托育專業發展，自一一五年起，將針對全市居家托育人員加碼補助「健康檢查」及「保險」費用，每人每年合計一千元。期望藉此減輕居家托育人員的經濟負擔，提升其福利待遇，展現市府作為托育夥伴的堅定支持。

巿府表示，福利的加碼是為了讓托育人員無後顧之憂，而為了看見那些在鄰里巷弄間默默付出的身影，基隆市政府兒童及少年事務處二十山七日舉辦「一一四年優質托育人員表揚大會」，共計二十四位托育人員獲頒殊榮。這些受獎者是從眾多托育人員中脫穎而出的楷模，不僅托育環境與教保能力專業，更在日常照顧中，傾注了如家人般的愛心。處長吳雨潔提到，每一位托育人員都是孩子生命初期的重要引路人，他們不僅是在「照顧小孩」，更是在為每一個家庭守護希望，讓基隆的雙薪家長能無後顧之憂地在職場打拼。

深知托育工作需長時間保持高度專注，且體力負荷極大，市府特別在表揚大會中安排芳香療法紓壓課程；課程現場透過淡雅的精油香氣，讓平時總是圍著孩子轉、忙於換尿布與備餐的托育人員，能有片刻的寧靜留給自己。市府希望透過這份小小的體恤，叮嚀每一位托育人員：在照顧別人的孩子之前，也要好好照顧自己的身心，唯有「快樂的托育人員」，才能帶出「幸福的孩子」。

吳雨潔強調，托育人員是育兒城市中不可或缺的關鍵力量。除了一一五年的健檢和保險補助，市府自一一四年七月起，也已先行提供公共化及準公共化托嬰中心服務人員薪資加碼，從經濟支持、健康關懷到身心紓壓多管齊下，致力營造友善執業環境。未來市府將持續優化托育支持體系，讓家長能安心托付、幼兒能健康成長，共同建構基隆成為友善育兒的幸福城市。