居家換季商機升溫！IKEA、HOLA、特力屋齊攻雙11 市場看好普發現金助攻
隨著氣溫轉涼與年底購物季來臨，居家品牌IKEA、HOLA和特力屋啟動雙11促銷活動，從家具、寢具、家飾到裝修家電全面降價搶市，帶動年終居家換季消費熱潮。市場普遍看好普發現金政策帶動消費回溫，盼以線上線下整合行銷，催動第4季業績衝刺。
IKEA：雙11線上購物節登場 限時滿額現折最高1,100元
以北歐風家居設計著稱的ikea，鎖定秋冬換季需求，於10月30日至11月12日推出「雙11線上購物節」。活動期間，ikea卡友於官網下單滿6,000元現折600元，滿11,000元現折1,100元。
ikea同步推薦10項秋冬精選單品，從床組、收納櫃、地毯到照明家飾，滿足寢具升級與居家氛圍轉換的需求。ikea表示，近年消費者對「季節性佈置」與「家居療癒感」的重視度提升，今年雙11聚焦「小資換季」與「智慧消費」，以高CP值商品帶動線上銷售成長。
HOLA：線上雙11活動祭出多重折扣 爆品最低111元起
HOLA以「官網限定」為亮點，即日起至11月12日推出全站9折優惠，滿2,800元折300元、滿4,000元折500元，再疊加LINE Pay滿1,111元折111元的多重折扣。
HOLA同步開設「限時爆品」、「超值多入組」與「保暖專區」等主題活動，嚴選人氣熱銷商品如好白方式清潔劑、EVA拖鞋與Stelton真空保溫壺，部分品項限時只要111元。
進入第二波暖冬檔期（11月6日至12月24日），HOLA主打石墨烯科技羽絨冬被與保暖家飾，搭配滿千折百優惠，鎖定氣溫下降後的「備冬商機」。
特力屋：雙11 BUY家節祭3折起 搭配「萬元放大術」衝買氣
特力屋也不缺席，自10月30日至11月18日推出「雙11 BUY家節」，線上線下同步開跑，精選百大熱銷商品下殺3折起，包括免治馬桶、LED吸頂燈、淨水設備、電動工具與升降桌椅組合等。
特力屋特別推出會員加碼活動「普發1萬再加1萬」放大術，11月9日前加入APP會員可獲得總值1萬元電子折價券，涵蓋線上購物、安裝服務與實體店折抵。看好年底裝修潮，雙11將成為帶動第4季營收的重要檔期。
此外，特力屋新開第36家社區店「板橋北門店」，以「在地修繕＋社區管家」為定位，提供系統家具、廚具、衛浴展示與現場諮詢服務，象徵品牌邁向「全通路＋在地生活圈」的OMO經營新階段。
居家消費市場升溫 雙11轉為品牌年度成長關鍵檔
觀察市場動向，ikea、HOLA與特力屋雖分屬不同細分領域，但共同強調線上購物體驗與換季升級需求，反映出後疫情時代消費者對「居家投資」的延續趨勢。
今年雙11檔期整體居家用品銷售額可望成長，尤其在普發現金政策與節慶促銷加乘下，從「軟裝佈置」到「硬體裝修」的整體支出同步回溫，象徵居家產業正進入年底旺季的「黃金買氣期」。
