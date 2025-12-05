居家洗腎 2035年拚18％盛行率

賴清德總統5日出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式。（鄧博仁攝）

台灣洗腎人口居高不下，曾是腎臟科醫師的賴清德總統5日強調，未來將致力實踐台灣居家透析白皮書的願景，並與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中，安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年，實現居家透析盛行率達到18％的目標。

台灣是全球洗腎人口比例最高的國家之一，多數洗腎者都得定期前往各大醫院及診所進行透析，不僅耗時也非常不便。賴清德昨天出席台灣腎臟醫學會舉辦的學術演講會中指出，目前腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織已經將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議，台灣也有透析人口9萬多人，預估今年的相關費用，將高達15億美元，直接影響著國民的健康福祉與生活品質。

身為腎臟科醫師，他說自己深知腎臟健康，是民眾幸福的重要基礎。這些年來，台灣的腎臟醫學，已經從「治療導向」邁向「預防導向」，持續擴展社區篩檢和健康教育；三高是腎臟病等重大疾病的風險因素，去年，政府開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，並透過健康管理與醫療介入。

今年3月，政府擴大給付SGLT-2抑制劑於慢性腎臟病，希望多管齊下，降低腎臟疾病的發生率和延緩疾病進程。賴清德指出，目前，台灣在年齡標準化透析發生率方面，已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率，也有下降的趨勢。政府將繼續努力，讓各項腎臟病防治策略，發揮更好的效果。

他也提到最新發布的《台灣居家透析白皮書（2026–2035）》強調，這份藍圖，象徵著台灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。